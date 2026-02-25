Smartphones

Apple: Das iPhone 18 Pro bekommt ein „Redesign“ auf der Front

Apple wird die Dynamic Island beim kommenden iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max überarbeiten, das behaupteten in den letzten Monaten viele Quellen. Es stellt sich nur die Frage, ob es ein Loch gibt oder die „Insel“ einfach nur kleiner wird.

Laut Mark Gurman von Bloomberg wird die Dynamic Island nicht verschwinden, sie wird in diesem Jahr zunächst etwas kleiner. Die Quelle nennt es „Redesign“, was aber vielleicht etwas übertrieben ist, wenn man nur ein paar Millimeter streicht.

iPhone 18 Pro: Ein Teil von Face ID „verschwindet“

Ältere Gerüchte deuteten an, dass der Infrarotsensor von Face ID unter das Display und in die linke Ecke des Displays wandert. Im Alltag wird das vermutlich keinen Unterschied machen, jedenfalls mit Blick auf die Funktionen, man sieht natürlich etwas mehr Display, aber man wird das Apple iPhone 18 Pro somit direkt erkennen.

Und das könnte, wie beim neuen Design der Kamera beim iPhone 17 Pro, für viele schon für den Kauf ausreichen, denn so kann man anderen zeigen, dass man das „neue iPhone“ besitzt. Mal schauen, wie klein die Dynamic Island wirklich wird.

Das Apple iPhone 18 Pro geht den nächsten Schritt

In den nächsten Tagen und Wochen dürfte die Zahl der Leaks rund um das neue Apple iPhone 18 Pro, wie…

24. Februar 2026 | Jetzt lesen →

