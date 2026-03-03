Marktgeschehen

Das ist der aktuelle Fahrzeugbestand in Deutschland

Autor-Bild
Von
Google News
|
The All Electric Volkswagen Id.3 Gtx

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet zum 1. Januar 2026 einen leicht gestiegenen Fahrzeugbestand in Deutschland.

Zum Stichtag waren 61.341.244 Kraftfahrzeuge registriert, das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent. Pkw stellten mit 49,5 Millionen Einheiten und 0,3 Prozent Zuwachs erneut die größte Fahrzeugklasse.

Anhänger legten um 1,2 Prozent auf 8,7 Millionen zu. Besonders stark wuchsen batterieelektrische Pkw mit 2,0 Millionen Fahrzeugen und einem Plus von 23,2 Prozent.

Elektro- und Hybridfahrzeuge gewinnen deutlich an Bedeutung

Hybrid-Pkw erreichten 4,36 Millionen Einheiten, darunter 1,12 Millionen Plug-in-Hybride. Benziner bleiben mit 59,3 Prozent führend, Diesel kommen auf 27,0 Prozent, beide mit rückläufiger Tendenz. Der Anteil der Euro-6-Fahrzeuge stieg auf 52,0 Prozent. SUVs legten um 9,7 Prozent zu, während die Kompaktklasse trotz Rückgang das stärkste Segment blieb.

Die meisten Fahrzeuge waren in Nordrhein-Westfalen und Bayern zugelassen. 88,3 Prozent der Pkw entfielen auf private Halter. Aus meiner Sicht zeigt die Statistik eine stabile Gesamtentwicklung mit klarer Verschiebung hin zu alternativen Antrieben.

Die neuen KBA-Daten im Überblick

  • Stichtag und Quelle
    • Stichtag: 1. Januar 2026
    • Pressemitteilung: 09/2026
    • Ort und Datum: Flensburg, 3. März 2026
  • Gesamtbestand Kraftfahrzeuge und Anhänger
    • Registrierte Kraftfahrzeuge (Kfz): 61.341.244 (+0,4 %)
    • Kfz-Anhänger: 8.656.790 (+1,2 %)
  • Personenkraftwagen (Pkw) gesamt
    • Pkw-Bestand: 49.486.487 (+0,3 %)
  • Pkw nach Antriebsart und Energieträger
    • BEV (batterieelektrische Pkw): 2.034.260 (+23,2 %), Anteil: 4,1 %
    • Hybrid-Pkw (insgesamt): 4.362.563 (+22,6 %), Anteil: 8,8 %
    • Plug-in-Fahrzeuge: 1.122.958 (+16,1 %), Anteil: 2,3 %
    • Brennstoffzelle (Wasserstoff): 1.575 (-12,6 %), Anteil: 0,0 %
    • Flüssiggas (LPG): 284.455 (-5,2 %), Anteil: 0,6 %
    • Erdgas (CNG): 66.396 (-9,2 %), Anteil: 0,1 %
    • Benzin: 29.343.732, Anteil: 59,3 % (-1,9 %)
    • Diesel: 13.385.662 (-3,2 %), Anteil: 27,0 %
  • Pkw-Segmente
    • Kompaktklasse: 10.766.456 (-4,4 %), Anteil: 21,8 %
    • Kleinwagen: 8.819.798 (+2,6 %), Anteil: 17,8 %
    • SUVs: 7.193.923 (+9,7 %), Anteil: 14,5 %
    • Mittelklasse: 5.448.546 (-3,0 %), Anteil: 11,0 %
  • Pkw nach Emissionsgruppe
    • Euro 6 (gesamt): rund 25,7 Millionen (+5,9 %), Anteil: 52,0 %
    • Euro 6e: 3.292.284 (+152,8 %), Anteil: 6,7 %
    • Euro 6d-temp: 4.986.483 (-1,7 %), Anteil: 10,1 %
    • Euro 4: Anteil 15,7 % (-8,9 %)
    • Euro 5: Anteil 19,4 % (-5,2 %)
  • Oldtimer
    • Oldtimer gesamt (Kfz und Kfz-Anhänger): 923.538 (+4,0 %)
    • Oldtimer-Pkw (mit und ohne Historienkennzeichen): 822.537 (+4,1 %)
  • Alter der Pkw
    • Durchschnittsalter der zugelassenen Pkw: 10,9 Jahre
  • Halterstruktur Pkw
    • Private Halter: rund 43,7 Millionen (+0,3 %), Anteil: 88,3 %
    • Gewerblich zugelassene Pkw: 5,7 Millionen (+0,2 %), Anteil: 11,6 %
  • Krafträder
    • Kraftradbestand: knapp über 5 Millionen (+0,2 %)
    • Davon auf Halterinnen zugelassen: 693.567, Anteil: 13,7 %

Bestand an Personenkraftwagen am 1. Januar 2026 gegenüber 1. Januar 2025 nach Marken

  • AIWAYS
    2026: 661 (0,0 %) | 2025: 717 | -7,8 %
  • ALFA ROMEO
    2026: 98.670 (0,2 %) | 2025: 99.242 | -0,6 %
  • ALPINE
    2026: 3.176 (0,0 %) | 2025: 2.423 | +31,1 %
  • ASTON MARTIN
    2026: 5.882 (0,0 %) | 2025: 3.838 | +53,3 %
  • AUDI
    2026: 3.295.351 (6,7 %) | 2025: 3.308.722 | -0,4 %
  • AUSTIN
    2026: 9.472 (0,0 %) | 2025: 9.589 | -1,2 %
  • BENTLEY
    2026: 6.252 (0,0 %) | 2025: 6.135 | +1,9 %
  • BMW
    2026: 3.485.375 (7,0 %) | 2025: 3.453.884 | +0,9 %
  • BYD
    2026: 18.536 (0,0 %) | 2025: 4.553 | +307,1 %
  • CADILLAC
    2026: 4.292 (0,0 %) | 2025: 4.385 | -2,1 %
  • CHRYSLER
    2026: 25.007 (0,1 %) | 2025: 28.140 | -11,1 %
  • CITROEN
    2026: 710.138 (1,4 %) | 2025: 708.049 | +0,3 %
  • DACIA
    2026: 850.846 (1,7 %) | 2025: 805.412 | +5,6 %
  • DAF TRUCKS
    2026: 103 (0,0 %) | 2025: 91 | +13,2 %
  • DAIHATSU
    2026: 43.388 (0,1 %) | 2025: 47.734 | -9,1 %
  • DEEPAL
    2026: 34 (0,0 %) | 2025: – | X
  • DODGE
    2026: 5.539 (0,0 %) | 2025: 6.141 | -9,8 %
  • DS
    2026: 32.873 (0,1 %) | 2025: 34.133 | -3,7 %
  • FERRARI
    2026: 15.605 (0,0 %) | 2025: 15.078 | +3,5 %
  • FIAT
    2026: 1.297.698 (2,6 %) | 2025: 1.300.511 | -0,2 %
  • FISKER
    2026: 467 (0,0 %) | 2025: 498 | -6,2 %
  • FORD
    2026: 3.245.223 (6,6 %) | 2025: 3.324.223 | -2,4 %
  • GWM
    2026: 7.453 (0,0 %) | 2025: 6.276 | +18,8 %
  • HONDA
    2026: 338.520 (0,7 %) | 2025: 353.605 | -4,3 %
  • HUMMER
    2026: 2.000 (0,0 %) | 2025: 2.099 | -4,7 %
  • HYUNDAI
    2026: 1.576.506 (3,2 %) | 2025: 1.544.791 | +2,1 %
  • INEOS
    2026: 1.657 (0,0 %) | 2025: 1.317 | +25,8 %
  • INFINITI
    2026: 4.169 (0,0 %) | 2025: 4.394 | -5,1 %
  • ISUZU
    2026: 146 (0,0 %) | 2025: 145 | +0,7 %
  • IVECO
    2026: 19.085 (0,0 %) | 2025: 18.107 | +5,4 %
  • JAECOO
    2026: 26 (0,0 %) | 2025: – | X
  • JAGUAR
    2026: 75.862 (0,2 %) | 2025: 78.513 | -3,4 %
  • JEEP
    2026: 164.375 (0,3 %) | 2025: 160.929 | +2,1 %
  • KGM
    2026: 26.075 (0,1 %) | 2025: 24.389 | +6,9 %
  • KIA
    2026: 898.467 (1,8 %) | 2025: 881.795 | +1,9 %
  • LADA
    2026: 29.113 (0,1 %) | 2025: 30.176 | -3,5 %
  • LAMBORGHINI
    2026: 5.041 (0,0 %) | 2025: 4.622 | +9,1 %
  • LANCIA
    2026: 16.430 (0,0 %) | 2025: 17.773 | -7,6 %
  • LAND ROVER
    2026: 128.210 (0,3 %) | 2025: 124.916 | +2,6 %
  • LEAPMOTOR
    2026: 7.450 (0,0 %) | 2025: 178 | X
  • LEVC
    2026: 153 (0,0 %) | 2025: 171 | -10,5 %
  • LEXUS
    2026: 35.932 (0,1 %) | 2025: 34.636 | +3,7 %
  • LOTUS
    2026: 5.154 (0,0 %) | 2025: 5.062 | +1,8 %
  • LUCID
    2026: 566 (0,0 %) | 2025: 488 | +16,0 %
  • LYNK & CO
    2026: 3.316 (0,0 %) | 2025: 6.523 | -49,2 %
  • MAN
    2026: 10.070 (0,0 %) | 2025: 8.463 | +19,0 %
  • MASERATI
    2026: 10.475 (0,0 %) | 2025: 10.450 | +0,2 %
  • MAXUS
    2026: 204 (0,0 %) | 2025: 131 | +55,7 %
  • MAZDA
    2026: 832.166 (1,7 %) | 2025: 836.714 | -0,5 %
  • MERCEDES
    2026: 4.735.891 (9,6 %) | 2025: 4.721.019 | +0,3 %
  • MG ROEWE
    2026: 73.708 (0,1 %) | 2025: 49.557 | +48,7 %
  • MG ROVER
    2026: 20.670 (0,0 %) | 2025: 21.476 | -3,8 %
  • MINI
    2026: 587.315 (1,2 %) | 2025: 575.109 | +2,1 %
  • MITSUBISHI
    2026: 523.352 (1,1 %) | 2025: 531.034 | -1,4 %
  • MORGAN
    2026: 3.606 (0,0 %) | 2025: 3.581 | +0,7 %
  • NIO
    2026: 1.820 (0,0 %) | 2025: 1.724 | +5,6 %
  • NISSAN
    2026: 766.536 (1,5 %) | 2025: 780.173 | -1,7 %
  • OMODA
    2026: 12 (0,0 %) | 2025: – | X
  • OPEL
    2026: 3.809.136 (7,7 %) | 2025: 3.911.384 | -2,6 %
  • PEUGEOT
    2026: 949.985 (1,9 %) | 2025: 967.905 | -1,9 %
  • POLESTAR
    2026: 14.591 (0,0 %) | 2025: 14.360 | +1,6 %
  • PONTIAC
    2026: 74 (0,0 %) | 2025: 75 | -1,3 %
  • PORSCHE
    2026: 410.445 (0,8 %) | 2025: 402.411 | +2,0 %
  • PROTON
    2026: 122 (0,0 %) | 2025: 153 | -20,3 %
  • RENAULT
    2026: 1.587.622 (3,2 %) | 2025: 1.633.416 | -2,8 %
  • ROLLS ROYCE
    2026: 3.305 (0,0 %) | 2025: 3.264 | +1,3 %
  • SAAB
    2026: 32.248 (0,1 %) | 2025: 33.974 | -5,1 %
  • SACHSENRING
    2026: 41.862 (0,1 %) | 2025: 41.447 | +1,0 %
  • SEAT
    2026: 1.711.609 (3,5 %) | 2025: 1.617.897 | +5,8 %
  • SKODA
    2026: 2.874.753 (5,8 %) | 2025: 2.750.109 | +4,5 %
  • SMART
    2026: 473.334 (1,0 %) | 2025: 488.042 | -3,0 %
  • SUBARU
    2026: 110.018 (0,2 %) | 2025: 112.364 | -2,1 %
  • SUZUKI
    2026: 519.877 (1,1 %) | 2025: 522.913 | -0,6 %
  • TATRA
    2026: 171 (0,0 %) | 2025: 172 | -0,6 %
  • TESLA
    2026: 200.976 (0,4 %) | 2025: 191.313 | +5,1 %
  • TOGG
    2026: 148 (0,0 %) | 2025: – | X
  • TOYOTA
    2026: 1.314.239 (2,7 %) | 2025: 1.313.581 | +0,1 %
  • VINFAST
    2026: 445 (0,0 %) | 2025: 175 | +154,3 %
  • VOLVO
    2026: 570.679 (1,2 %) | 2025: 554.806 | +2,9 %
  • VW
    2026: 10.315.640 (20,8 %) | 2025: 10.288.048 | +0,3 %
  • WIESMANN
    2026: 864 (0,0 %) | 2025: 881 | -1,9 %
  • XPENG
    2026: 3.072 (0,0 %) | 2025: 387 | X
  • ZEEKR
    2026: 23 (0,0 %) | 2025: – | X
  • SONSTIGE
    2026: 475.130 (1,0 %) | 2025: 486.255 | -2,3 %
  • INSGESAMT
    2026: 49.486.487 (100,0 %) | 2025: 49.339.166 | +0,3 %
Skoda Elroq Header

Elektroautos in Deutschland: Zwei-Millionen-Marke geknackt

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet erstmals mehr als zwei Millionen zugelassene reine Elektroautos in Deutschland. Zum 1. Januar 2026 waren laut Bestandszählung…

27. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Das ist der aktuelle Fahrzeugbestand in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Skoda Elroq Produktion
Skoda Elroq dominiert die Elektroauto-Charts in Deutschland
in Mobilität
IKEA GRILLPLATS und TOFSMYGGA: Das kosten die neuen Matter-Steckdosen in Deutschland
in Smart Home
Apple testet iOS 26.4 weiterhin ohne neues Siri
in Firmware und OS
Vodafone 5g
5G wird zum Radar: Vodafone zeigt überraschende Netz-Funktion
in Vodafone
PlayStation: Sony will „zurück zu den Wurzeln“
in Gaming
Samsung Galaxy S27 Ultra geht einen großen Kritikpunkt an
in Smartphones
Tesla Model Y 2025 De
Die Stimmung bei Tesla Deutschland bricht ein
in Mobilität
Sonos Era 300 Detail
Sonos startet eine neue Produktoffensive für 2026
in Audio
Xiaomi wird zum „klassischen“ Autohersteller
in Mobilität
Diese App durchsucht mehrere Mediatheken
in News