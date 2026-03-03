Das ist der aktuelle Fahrzeugbestand in Deutschland

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet zum 1. Januar 2026 einen leicht gestiegenen Fahrzeugbestand in Deutschland.

Zum Stichtag waren 61.341.244 Kraftfahrzeuge registriert, das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent. Pkw stellten mit 49,5 Millionen Einheiten und 0,3 Prozent Zuwachs erneut die größte Fahrzeugklasse.

Anhänger legten um 1,2 Prozent auf 8,7 Millionen zu. Besonders stark wuchsen batterieelektrische Pkw mit 2,0 Millionen Fahrzeugen und einem Plus von 23,2 Prozent.

Elektro- und Hybridfahrzeuge gewinnen deutlich an Bedeutung

Hybrid-Pkw erreichten 4,36 Millionen Einheiten, darunter 1,12 Millionen Plug-in-Hybride. Benziner bleiben mit 59,3 Prozent führend, Diesel kommen auf 27,0 Prozent, beide mit rückläufiger Tendenz. Der Anteil der Euro-6-Fahrzeuge stieg auf 52,0 Prozent. SUVs legten um 9,7 Prozent zu, während die Kompaktklasse trotz Rückgang das stärkste Segment blieb.

Die meisten Fahrzeuge waren in Nordrhein-Westfalen und Bayern zugelassen. 88,3 Prozent der Pkw entfielen auf private Halter. Aus meiner Sicht zeigt die Statistik eine stabile Gesamtentwicklung mit klarer Verschiebung hin zu alternativen Antrieben.

Die neuen KBA-Daten im Überblick

Stichtag und Quelle Stichtag: 1. Januar 2026 Pressemitteilung: 09/2026 Ort und Datum: Flensburg, 3. März 2026

Gesamtbestand Kraftfahrzeuge und Anhänger Registrierte Kraftfahrzeuge (Kfz): 61.341.244 (+0,4 %) Kfz-Anhänger: 8.656.790 (+1,2 %)

Personenkraftwagen (Pkw) gesamt Pkw-Bestand: 49.486.487 (+0,3 %)

Pkw nach Antriebsart und Energieträger BEV (batterieelektrische Pkw): 2.034.260 (+23,2 %), Anteil: 4,1 % Hybrid-Pkw (insgesamt): 4.362.563 (+22,6 %), Anteil: 8,8 % Plug-in-Fahrzeuge: 1.122.958 (+16,1 %), Anteil: 2,3 % Brennstoffzelle (Wasserstoff): 1.575 (-12,6 %), Anteil: 0,0 % Flüssiggas (LPG): 284.455 (-5,2 %), Anteil: 0,6 % Erdgas (CNG): 66.396 (-9,2 %), Anteil: 0,1 % Benzin: 29.343.732, Anteil: 59,3 % (-1,9 %) Diesel: 13.385.662 (-3,2 %), Anteil: 27,0 %

Pkw-Segmente Kompaktklasse: 10.766.456 (-4,4 %), Anteil: 21,8 % Kleinwagen: 8.819.798 (+2,6 %), Anteil: 17,8 % SUVs: 7.193.923 (+9,7 %), Anteil: 14,5 % Mittelklasse: 5.448.546 (-3,0 %), Anteil: 11,0 %

Pkw nach Emissionsgruppe Euro 6 (gesamt): rund 25,7 Millionen (+5,9 %), Anteil: 52,0 % Euro 6e: 3.292.284 (+152,8 %), Anteil: 6,7 % Euro 6d-temp: 4.986.483 (-1,7 %), Anteil: 10,1 % Euro 4: Anteil 15,7 % (-8,9 %) Euro 5: Anteil 19,4 % (-5,2 %)

Oldtimer Oldtimer gesamt (Kfz und Kfz-Anhänger): 923.538 (+4,0 %) Oldtimer-Pkw (mit und ohne Historienkennzeichen): 822.537 (+4,1 %)

Alter der Pkw Durchschnittsalter der zugelassenen Pkw: 10,9 Jahre

Halterstruktur Pkw Private Halter: rund 43,7 Millionen (+0,3 %), Anteil: 88,3 % Gewerblich zugelassene Pkw: 5,7 Millionen (+0,2 %), Anteil: 11,6 %

Krafträder Kraftradbestand: knapp über 5 Millionen (+0,2 %) Davon auf Halterinnen zugelassen: 693.567, Anteil: 13,7 %



Bestand an Personenkraftwagen am 1. Januar 2026 gegenüber 1. Januar 2025 nach Marken