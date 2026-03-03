Das ist der aktuelle Fahrzeugbestand in Deutschland
Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet zum 1. Januar 2026 einen leicht gestiegenen Fahrzeugbestand in Deutschland.
Zum Stichtag waren 61.341.244 Kraftfahrzeuge registriert, das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent. Pkw stellten mit 49,5 Millionen Einheiten und 0,3 Prozent Zuwachs erneut die größte Fahrzeugklasse.
Anhänger legten um 1,2 Prozent auf 8,7 Millionen zu. Besonders stark wuchsen batterieelektrische Pkw mit 2,0 Millionen Fahrzeugen und einem Plus von 23,2 Prozent.
Elektro- und Hybridfahrzeuge gewinnen deutlich an Bedeutung
Hybrid-Pkw erreichten 4,36 Millionen Einheiten, darunter 1,12 Millionen Plug-in-Hybride. Benziner bleiben mit 59,3 Prozent führend, Diesel kommen auf 27,0 Prozent, beide mit rückläufiger Tendenz. Der Anteil der Euro-6-Fahrzeuge stieg auf 52,0 Prozent. SUVs legten um 9,7 Prozent zu, während die Kompaktklasse trotz Rückgang das stärkste Segment blieb.
Die meisten Fahrzeuge waren in Nordrhein-Westfalen und Bayern zugelassen. 88,3 Prozent der Pkw entfielen auf private Halter. Aus meiner Sicht zeigt die Statistik eine stabile Gesamtentwicklung mit klarer Verschiebung hin zu alternativen Antrieben.
Die neuen KBA-Daten im Überblick
- Stichtag und Quelle
- Stichtag: 1. Januar 2026
- Pressemitteilung: 09/2026
- Ort und Datum: Flensburg, 3. März 2026
- Gesamtbestand Kraftfahrzeuge und Anhänger
- Registrierte Kraftfahrzeuge (Kfz): 61.341.244 (+0,4 %)
- Kfz-Anhänger: 8.656.790 (+1,2 %)
- Personenkraftwagen (Pkw) gesamt
- Pkw-Bestand: 49.486.487 (+0,3 %)
- Pkw nach Antriebsart und Energieträger
- BEV (batterieelektrische Pkw): 2.034.260 (+23,2 %), Anteil: 4,1 %
- Hybrid-Pkw (insgesamt): 4.362.563 (+22,6 %), Anteil: 8,8 %
- Plug-in-Fahrzeuge: 1.122.958 (+16,1 %), Anteil: 2,3 %
- Brennstoffzelle (Wasserstoff): 1.575 (-12,6 %), Anteil: 0,0 %
- Flüssiggas (LPG): 284.455 (-5,2 %), Anteil: 0,6 %
- Erdgas (CNG): 66.396 (-9,2 %), Anteil: 0,1 %
- Benzin: 29.343.732, Anteil: 59,3 % (-1,9 %)
- Diesel: 13.385.662 (-3,2 %), Anteil: 27,0 %
- Pkw-Segmente
- Kompaktklasse: 10.766.456 (-4,4 %), Anteil: 21,8 %
- Kleinwagen: 8.819.798 (+2,6 %), Anteil: 17,8 %
- SUVs: 7.193.923 (+9,7 %), Anteil: 14,5 %
- Mittelklasse: 5.448.546 (-3,0 %), Anteil: 11,0 %
- Pkw nach Emissionsgruppe
- Euro 6 (gesamt): rund 25,7 Millionen (+5,9 %), Anteil: 52,0 %
- Euro 6e: 3.292.284 (+152,8 %), Anteil: 6,7 %
- Euro 6d-temp: 4.986.483 (-1,7 %), Anteil: 10,1 %
- Euro 4: Anteil 15,7 % (-8,9 %)
- Euro 5: Anteil 19,4 % (-5,2 %)
- Oldtimer
- Oldtimer gesamt (Kfz und Kfz-Anhänger): 923.538 (+4,0 %)
- Oldtimer-Pkw (mit und ohne Historienkennzeichen): 822.537 (+4,1 %)
- Alter der Pkw
- Durchschnittsalter der zugelassenen Pkw: 10,9 Jahre
- Halterstruktur Pkw
- Private Halter: rund 43,7 Millionen (+0,3 %), Anteil: 88,3 %
- Gewerblich zugelassene Pkw: 5,7 Millionen (+0,2 %), Anteil: 11,6 %
- Krafträder
- Kraftradbestand: knapp über 5 Millionen (+0,2 %)
- Davon auf Halterinnen zugelassen: 693.567, Anteil: 13,7 %
Bestand an Personenkraftwagen am 1. Januar 2026 gegenüber 1. Januar 2025 nach Marken
- AIWAYS
2026: 661 (0,0 %) | 2025: 717 | -7,8 %
- ALFA ROMEO
2026: 98.670 (0,2 %) | 2025: 99.242 | -0,6 %
- ALPINE
2026: 3.176 (0,0 %) | 2025: 2.423 | +31,1 %
- ASTON MARTIN
2026: 5.882 (0,0 %) | 2025: 3.838 | +53,3 %
- AUDI
2026: 3.295.351 (6,7 %) | 2025: 3.308.722 | -0,4 %
- AUSTIN
2026: 9.472 (0,0 %) | 2025: 9.589 | -1,2 %
- BENTLEY
2026: 6.252 (0,0 %) | 2025: 6.135 | +1,9 %
- BMW
2026: 3.485.375 (7,0 %) | 2025: 3.453.884 | +0,9 %
- BYD
2026: 18.536 (0,0 %) | 2025: 4.553 | +307,1 %
- CADILLAC
2026: 4.292 (0,0 %) | 2025: 4.385 | -2,1 %
- CHRYSLER
2026: 25.007 (0,1 %) | 2025: 28.140 | -11,1 %
- CITROEN
2026: 710.138 (1,4 %) | 2025: 708.049 | +0,3 %
- DACIA
2026: 850.846 (1,7 %) | 2025: 805.412 | +5,6 %
- DAF TRUCKS
2026: 103 (0,0 %) | 2025: 91 | +13,2 %
- DAIHATSU
2026: 43.388 (0,1 %) | 2025: 47.734 | -9,1 %
- DEEPAL
2026: 34 (0,0 %) | 2025: – | X
- DODGE
2026: 5.539 (0,0 %) | 2025: 6.141 | -9,8 %
- DS
2026: 32.873 (0,1 %) | 2025: 34.133 | -3,7 %
- FERRARI
2026: 15.605 (0,0 %) | 2025: 15.078 | +3,5 %
- FIAT
2026: 1.297.698 (2,6 %) | 2025: 1.300.511 | -0,2 %
- FISKER
2026: 467 (0,0 %) | 2025: 498 | -6,2 %
- FORD
2026: 3.245.223 (6,6 %) | 2025: 3.324.223 | -2,4 %
- GWM
2026: 7.453 (0,0 %) | 2025: 6.276 | +18,8 %
- HONDA
2026: 338.520 (0,7 %) | 2025: 353.605 | -4,3 %
- HUMMER
2026: 2.000 (0,0 %) | 2025: 2.099 | -4,7 %
- HYUNDAI
2026: 1.576.506 (3,2 %) | 2025: 1.544.791 | +2,1 %
- INEOS
2026: 1.657 (0,0 %) | 2025: 1.317 | +25,8 %
- INFINITI
2026: 4.169 (0,0 %) | 2025: 4.394 | -5,1 %
- ISUZU
2026: 146 (0,0 %) | 2025: 145 | +0,7 %
- IVECO
2026: 19.085 (0,0 %) | 2025: 18.107 | +5,4 %
- JAECOO
2026: 26 (0,0 %) | 2025: – | X
- JAGUAR
2026: 75.862 (0,2 %) | 2025: 78.513 | -3,4 %
- JEEP
2026: 164.375 (0,3 %) | 2025: 160.929 | +2,1 %
- KGM
2026: 26.075 (0,1 %) | 2025: 24.389 | +6,9 %
- KIA
2026: 898.467 (1,8 %) | 2025: 881.795 | +1,9 %
- LADA
2026: 29.113 (0,1 %) | 2025: 30.176 | -3,5 %
- LAMBORGHINI
2026: 5.041 (0,0 %) | 2025: 4.622 | +9,1 %
- LANCIA
2026: 16.430 (0,0 %) | 2025: 17.773 | -7,6 %
- LAND ROVER
2026: 128.210 (0,3 %) | 2025: 124.916 | +2,6 %
- LEAPMOTOR
2026: 7.450 (0,0 %) | 2025: 178 | X
- LEVC
2026: 153 (0,0 %) | 2025: 171 | -10,5 %
- LEXUS
2026: 35.932 (0,1 %) | 2025: 34.636 | +3,7 %
- LOTUS
2026: 5.154 (0,0 %) | 2025: 5.062 | +1,8 %
- LUCID
2026: 566 (0,0 %) | 2025: 488 | +16,0 %
- LYNK & CO
2026: 3.316 (0,0 %) | 2025: 6.523 | -49,2 %
- MAN
2026: 10.070 (0,0 %) | 2025: 8.463 | +19,0 %
- MASERATI
2026: 10.475 (0,0 %) | 2025: 10.450 | +0,2 %
- MAXUS
2026: 204 (0,0 %) | 2025: 131 | +55,7 %
- MAZDA
2026: 832.166 (1,7 %) | 2025: 836.714 | -0,5 %
- MERCEDES
2026: 4.735.891 (9,6 %) | 2025: 4.721.019 | +0,3 %
- MG ROEWE
2026: 73.708 (0,1 %) | 2025: 49.557 | +48,7 %
- MG ROVER
2026: 20.670 (0,0 %) | 2025: 21.476 | -3,8 %
- MINI
2026: 587.315 (1,2 %) | 2025: 575.109 | +2,1 %
- MITSUBISHI
2026: 523.352 (1,1 %) | 2025: 531.034 | -1,4 %
- MORGAN
2026: 3.606 (0,0 %) | 2025: 3.581 | +0,7 %
- NIO
2026: 1.820 (0,0 %) | 2025: 1.724 | +5,6 %
- NISSAN
2026: 766.536 (1,5 %) | 2025: 780.173 | -1,7 %
- OMODA
2026: 12 (0,0 %) | 2025: – | X
- OPEL
2026: 3.809.136 (7,7 %) | 2025: 3.911.384 | -2,6 %
- PEUGEOT
2026: 949.985 (1,9 %) | 2025: 967.905 | -1,9 %
- POLESTAR
2026: 14.591 (0,0 %) | 2025: 14.360 | +1,6 %
- PONTIAC
2026: 74 (0,0 %) | 2025: 75 | -1,3 %
- PORSCHE
2026: 410.445 (0,8 %) | 2025: 402.411 | +2,0 %
- PROTON
2026: 122 (0,0 %) | 2025: 153 | -20,3 %
- RENAULT
2026: 1.587.622 (3,2 %) | 2025: 1.633.416 | -2,8 %
- ROLLS ROYCE
2026: 3.305 (0,0 %) | 2025: 3.264 | +1,3 %
- SAAB
2026: 32.248 (0,1 %) | 2025: 33.974 | -5,1 %
- SACHSENRING
2026: 41.862 (0,1 %) | 2025: 41.447 | +1,0 %
- SEAT
2026: 1.711.609 (3,5 %) | 2025: 1.617.897 | +5,8 %
- SKODA
2026: 2.874.753 (5,8 %) | 2025: 2.750.109 | +4,5 %
- SMART
2026: 473.334 (1,0 %) | 2025: 488.042 | -3,0 %
- SUBARU
2026: 110.018 (0,2 %) | 2025: 112.364 | -2,1 %
- SUZUKI
2026: 519.877 (1,1 %) | 2025: 522.913 | -0,6 %
- TATRA
2026: 171 (0,0 %) | 2025: 172 | -0,6 %
- TESLA
2026: 200.976 (0,4 %) | 2025: 191.313 | +5,1 %
- TOGG
2026: 148 (0,0 %) | 2025: – | X
- TOYOTA
2026: 1.314.239 (2,7 %) | 2025: 1.313.581 | +0,1 %
- VINFAST
2026: 445 (0,0 %) | 2025: 175 | +154,3 %
- VOLVO
2026: 570.679 (1,2 %) | 2025: 554.806 | +2,9 %
- VW
2026: 10.315.640 (20,8 %) | 2025: 10.288.048 | +0,3 %
- WIESMANN
2026: 864 (0,0 %) | 2025: 881 | -1,9 %
- XPENG
2026: 3.072 (0,0 %) | 2025: 387 | X
- ZEEKR
2026: 23 (0,0 %) | 2025: – | X
- SONSTIGE
2026: 475.130 (1,0 %) | 2025: 486.255 | -2,3 %
- INSGESAMT
2026: 49.486.487 (100,0 %) | 2025: 49.339.166 | +0,3 %
