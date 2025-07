Das ist der „Durchschnittsmensch“ in Deutschland

Auf einer neuen Sonderseite beschreibt das Statistische Bundesamt (Destatis) den „Durchschnittsmenschen“ in Deutschland.

Bei 83,6 Millionen Einwohnern wäre dieser fiktive „Referenzmensch“ zum Jahresende 2024 genau 44,9 Jahre alt. Die Durchschnittsfrau ist mit 46,2 Jahren gut zweieinhalb Jahre älter als der Durchschnittsmann mit 43,5 Jahren. Dieser Unterschied steht im Zusammenhang mit der höheren Lebenserwartung von Frauen. Bei Geburt im Jahr 2024 beträgt sie 83,5 Jahre gegenüber 78,9 Jahren für Männer.

Der Durchschnittsmensch ist 1,73 Meter groß. Er wiegt 77,7 Kilogramm. Die Durchschnittsfrau ist 1,66 Meter groß und wiegt 69,2 Kilogramm. Der Durchschnittsmann ist 1,79 Meter groß und wiegt 85,8 Kilogramm.

Lebt der Durchschnittsmensch in einer Familie (im engeren Sinn: Eltern-Kind-Konstellation in einem gemeinsamen Haushalt), umfasst diese 3,4 Mitglieder. Über alle Haushaltsformen hinweg lebt der Durchschnittsmensch mit insgesamt 2,0 Personen pro Haushalt zusammen. 1,6 Kinder bringt die Durchschnittsfrau in Deutschland im Laufe ihres Lebens zur Welt.

Daten aus dem Zensus 2022 zeigen, dass die durchschnittliche Wohnung 94,4 Quadratmeter Wohnfläche hat und die durchschnittliche Nettokaltmiete bei 7,28 Euro pro Quadratmeter liegt.

Einkommen, Mittelwerte und Interpretation

Der durchschnittliche (arithmetische) Bruttomonatsverdienst von abhängig Vollzeitbeschäftigten lag im April 2024 ohne Sonderzahlungen bei 4.634 Euro. Nach Geschlechtern differenziert ergeben sich 4.214 Euro für Frauen und 4.830 Euro für Männer. 40,2 Wochenstunden leistet der Durchschnittsmensch, wenn er in Vollzeit arbeitet.

Destatis weist darauf hin, dass arithmetische Mittel durch wenige sehr hohe Werte verzerrt werden können und deshalb ergänzend Medianwerte herangezogen werden. Der Medianverdienst lag im April 2024 bei 3.978 Euro brutto. Für vollzeitbeschäftigte Frauen lag der Median bei 3.777 Euro, für Männer bei 4.077 Euro.

Die neue Destatis-Sonderseite zeigt, wie stark Kennzahlen je nach Abgrenzung variieren. Alter, Haushaltsgröße, Wohnsituation und Verdienst unterscheiden sich zwischen den Bevölkerungsgruppen, weshalb Durchschnittswerte logischerweise nur Annäherungen sind. Interessant sind sie meines Erachtens dennoch.

-->