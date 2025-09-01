Das ist der „radikal“ neue Audi für die Zukunft

Audi möchte ein „radikales“ Konzept auf der IAA kommende Woche zeigen und es wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit am TT orientieren. Die VW-Marke will mal wieder, wenn auch vorerst nur als Konzept, einen echten Meilenstein vorstellen.

Kurz vor der Ankündigung hat Audi in Kanada heute schon ein Bild veröffentlicht, welches vermutlich etwas zu früh online ging. Details gibt es keine, es zeigt aber das Konzeptauto von der Seite und es zeigt logischerweise keine Serienversion.

Spannend werden vor allem auch Front und Heck und der Innenraum sein, denn mit diesem Konzept zeigt Audi auch die Designsprache der Zukunft. Es ist bisher aber noch unklar, wie viele Jahre diese Zukunft entfernt ist. Sobald wir mehr Details zum neuen (und vermutlich vollelektrischen) Konzept von Audi haben, reichen wir sie nach.