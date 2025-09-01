Das ist der „radikal“ neue Audi für die Zukunft
Audi möchte ein „radikales“ Konzept auf der IAA kommende Woche zeigen und es wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit am TT orientieren. Die VW-Marke will mal wieder, wenn auch vorerst nur als Konzept, einen echten Meilenstein vorstellen.
Kurz vor der Ankündigung hat Audi in Kanada heute schon ein Bild veröffentlicht, welches vermutlich etwas zu früh online ging. Details gibt es keine, es zeigt aber das Konzeptauto von der Seite und es zeigt logischerweise keine Serienversion.
Spannend werden vor allem auch Front und Heck und der Innenraum sein, denn mit diesem Konzept zeigt Audi auch die Designsprache der Zukunft. Es ist bisher aber noch unklar, wie viele Jahre diese Zukunft entfernt ist. Sobald wir mehr Details zum neuen (und vermutlich vollelektrischen) Konzept von Audi haben, reichen wir sie nach.
Mit Konzepten gewinnt man keine Kunden. Ich kann diese ständigen Konzepte echt nicht mehr sehen. Wie kann man sich so vor Angst in die Hose machen? Kein Wunder, dass die alten Hersteller langsam untergehen. Kassen sind (noch) voll aber es fehlt einfach der Mut im Management. Als Besitzer hätte ich das Management schon längst ersetzt durch Leute, die auch mal was ausprobieren und liefern statt ein weiteres Konzept durch die Presse zu jagen.
Sollten doch den Audi wie aus dem Film „I, Robot“ von 2004 nehmen. Das spielt im Jahr 2035. ;-)
Sieht aus wie der alte Audi TT.