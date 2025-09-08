Das ist die neue Mercedes C-Klasse als Elektroauto

Mercedes präsentierte im Rahmen der IAA den elektrischen GLC und startet gerade mit dem elektrischen CLA, doch 2026 sehen wir auch eine elektrische C-Klasse der Marke. Diese hat man jetzt erstmals im Rahmen der Automesser angeteasert.

Das Bild zeigt uns die neue Front der C-Klasse, die ebenfalls den „ikonischen Grill“ der Zukunft besitzt, den Mercedes vor ein paar Wochen präsentierte. Technische Details nannte Mercedes noch nicht, die C-Klasse ist ein Thema für nächstes Jahr.

Ich bin gespannt, wie man die C-Klasse im Vergleich zum CLA vermarktet und wo wir preislich landen werden, hier war 2024 zu hören, dass das ein teurer Einstieg wird. Über mögliche Preise wollte Mercedes auf der IAA aber noch nicht sprechen.