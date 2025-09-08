Mobilität

Das ist die neue Mercedes C-Klasse als Elektroauto

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Mercedes präsentierte im Rahmen der IAA den elektrischen GLC und startet gerade mit dem elektrischen CLA, doch 2026 sehen wir auch eine elektrische C-Klasse der Marke. Diese hat man jetzt erstmals im Rahmen der Automesser angeteasert.

Das Bild zeigt uns die neue Front der C-Klasse, die ebenfalls den „ikonischen Grill“ der Zukunft besitzt, den Mercedes vor ein paar Wochen präsentierte. Technische Details nannte Mercedes noch nicht, die C-Klasse ist ein Thema für nächstes Jahr.

Ich bin gespannt, wie man die C-Klasse im Vergleich zum CLA vermarktet und wo wir preislich landen werden, hier war 2024 zu hören, dass das ein teurer Einstieg wird. Über mögliche Preise wollte Mercedes auf der IAA aber noch nicht sprechen.

BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos

BMW kündigte vor etwa einem Jahr einen neuen BMW X3 an, verzichtete aber auf einen neuen BMW iX3. Das hatte…

5. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Dom 🏅
    sagt am

    Mir ist aufgefallen, dass der Grill von der Form her gar nicht so neu ist. Das schaut irgendwie aus wir die Grills der Transporter.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Das ist die neue Mercedes C-Klasse als Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
Der 3er wird elektrisch: Das ist der neue BMW i3
in Mobilität
Apple Watch Bands 2025 Header
Apple Event: AirPods Pro 3 und drei neue Apple Watches kommen
in Wearables
Skoda Epiq: Neues Elektroauto für rund 25.000 Euro
in Mobilität
Cupra Raval VZ: Kompakter Performance-Flitzer für 2026 bestätigt
in Mobilität
Apple Mac Macbook Header
Apple Boot Camp: Aktualisierte Windows-Grafiktreiber für ältere Macs veröffentlicht
in Firmware und OS
Vodafone Glasfaser
Vodafone: 1 Million neue Glasfaser-Anschlüsse in 39 Städten ab heute buchbar
in Vodafone
Google Pixel 10 (Pro): Ich habe drei interessante Beobachtungen gemacht
in Smartphones
VW ID Cross: Das ist der kompakte Elektro-SUV von Volkswagen
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy
in Kommentar
backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in backFlip