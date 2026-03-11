Sonos streicht ganz neues Produkt vor Marktstart

Sonos ist zurück und möchte in diesem Jahr ein Comeback feiern, diese Woche haben wir die ersten zwei Neuheiten für normale Konsumenten gesehen. Weitere Sonos-Produkte kommen im Laufe des Jahres – eins wurde allerdings eingestellt.

Sonos plant keine TV-Box mehr

Die geplante Set-Top-Box mit dem Codenamen „Pinewood“ wird nicht kommen, sie wurde aber diese Woche offiziell von Tom Conrad im Gespräch mit Bloomberg bestätigt. Vor einem Jahr wurde das Projekt auf Eis gelegt und dabei bleibt es.

Der Grund ist simpel, so der Chef von Sonos, man hat nicht die Kapazitäten für die Softwareentwicklung für so eine Box, die man an den TV anschließt. Sonos hat das OS für die Basis zwar eingekauft, aber die Pflege hätte dennoch viel gekostet.

Sonos kehrt zurück zu den Wurzeln

Sonos möchte sich wieder mehr auf seine alten Stärken fokussieren, wie man auch mir in einem Hintergrundgespräch vor dem Launch diese Woche verraten hat, bei so einem Schritt wäre die Gefahr groß, dass man sich als Unternehmen verrennt.

Ich hätte zwar gerne gesehen, wie Sonos so eine Box angeht, aber das ist jetzt kein extrem lukrativer Markt und es gibt Schwergewichte die Apple und Google, gegen die man antreten müsste. Es ist also vermutlich gut, dass Sonos es lieber lässt.