Apple traut sich wieder: MacBook Neo vorgestellt

Apple wollte schon einmal ein MacBook unter dem MacBook Air auf den Markt bringen und somit neue Kunden anlocken, aber das Projekt scheiterte, weil die Leistung und vor allem die Akkulaufzeit in der Intel-Ära viel zu schlecht waren.

Seit dem hat sich aber viel getan und Apple hat mit der M-Reihe eine eigene Chip-Entwicklung auf ARM-Basis gestartet. Daher wagt man einen neuen Anlauf und nutzt zwar keinen M-Chip, dafür aber einen sehr ähnlichen A-Chip der iPhones.

MacBook Neo ist der zweite Anlauf

Was damals nicht funktionierte, soll jetzt also das nagelneue MacBook Neo richten und weil es ein ganz neues Modell im Lineup ist, bekommt es auch eine ganz neue Bezeichnung. Das MacBook Neo ordnet sich noch unter dem MacBook Air ein.

Wie lauten die Eckdaten des MacBook Neo? Es gibt ein 13 Zoll großes Display mit 2408 x 1506 Pixel und 500 Nits, einen Apple A18 Pro, 8 GB RAM, 256 oder 512 GB Speicher, zwei Speaker, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 und ca. 16 Stunden Akkulaufzeit.

Das MacBook Neo startet bei 699 Euro und kommt in Silber, Indigo, Rosa und Gelb auf den Markt, die bessere Version mit mehr Speicher für 799 Euro hat außerdem noch TouchID verbaut. Marktstart ist am 11. März, es kann vorbestellt werden.

Weitere Details gibt es auf der deutschen Produktseite von Apple und muss sagen, dass mich der Preis doch positiv überrascht hat. Es ist nicht mein Laptop, aber mit einem Angebot kann das sogar bald ein richtig guter Deal für einen Mac werden.