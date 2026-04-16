Das neue Fitbit Band: Google greift Whoop an

Fitness-Bänder ohne Display sind dank Whoop ein Trend geworden und Google will ebenfalls in diesen Markt einsteigen und plant bekanntlich ein Band für Fitbit. Und was Cristiano Ronaldo für Whoop ist, dürfte Steph Curry für Fitbit werden.

Dieser hat das neue Band von Fitbit schon mehrmals angeteasert und in einem neuen Video sieht man es mehrmals und in voller Pracht. Es wirkt hier allerdings auch eine ganze Ecke schmaler und vor allem dünner als das Band von Whoop.

Ich gehe davon aus, dass wir hier mehrere Farben beim Band sehen werden und es nicht nur die Kombination aus Grau und Orange gibt. Details zur Hardware gibt es bisher noch nicht, wir wissen auch nicht, ob man dafür ein teures Abo benötigt.