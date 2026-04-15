Sony Xperia 1 VIII kommt: Neues Flaggschiff deutet sich an
Sony plant in absehbarer Zeit ein neues Android-Flaggschiff und könnte uns bald das Xperia 1 VIII vorstellen, welches wir vor ein paar Tagen schon auf ersten Bildern gesehen haben. Jetzt passierte das Modell als „PY7-30515Z“ die FCC in den USA.
Details liefert die Behörde nicht, jedenfalls nicht viele (es gibt Wi-Fi 7, kabelloses Laden und der 3,5 mm-Anschluss bleibt), aber das ist meistens ein gutes Zeichen für einen Marktstart in absehbarer Zeit. Nächsten Monat könnte es schon kommen.
Sony präsentierte jedenfalls Mitte Mai 2025 das Xperia 1 VII, ich rechne also ein Jahr später mit dem Nachfolger. Neben dem Sony Xperia 1 VIII wird es vermutlich im Herbst das Sony Xperia 10 VIII geben, es sind zwei Modelle für 2026 geplant.
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