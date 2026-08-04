Das neue Fold ist für Samsung eine Überraschung

Samsung entschied sich nach sieben Jahren mit Fold-Smartphones für einen ganz neuen Formfaktor und vermarktet das alte Seitenverhältnis jetzt als „Ultra“. Das Samsung Galaxy Z Fold 8 kommt mit einem neuen „Passport“-Seitenverhältnis.

Dieser Wechsel kommt nicht zufällig, denn Samsung hätte schon früher anderen Marken folgen können, geht diesen Weg aber ausgerechnet in dem Jahr, in dem Apple sein iPhone Fold bzw. iPhone Ultra mit diesem Seitenverhältnis geplant hat.

Bei den Kunden kommt dieser Schritt aber sehr gut an und nicht nur ich bin vom neuen Fold angetan, auch die ersten Reviews waren bisher eher positiv und man merkt das auch bei der Nachfrage, denn Samsung hat einen Rekord aufgestellt.

In Südkorea gab es mit 1,44 Millionen Vorbestellungen einen neuen Rekord für ein Galaxy-Smartphone und das neue Fold 8 kommt auf 70 Prozent. Es hat also Apple benötigt, um den Foldables von Samsung zum großen Durchbruch zu helfen.

Man hört auch aus anderen Regionen, dass das Fold 8 das Fold 8 Ultra ganz locker schlägt, eine offizielle Zahl für den Weltmarkt hat Samsung bisher aber noch nicht kommuniziert. Ich hoffe, dass Samsung diese vielleicht noch zeitnah nachreicht.

Und ich hoffe, dass sich dieser Formfaktor durchsetzt und wir dann in Zukunft noch bessere Hardware sehen, denn die zwei Kameras auf der Rückseite reichen mir noch nicht aus. Mal schauen, was Samsung beim Galaxy Fold 9 für 2027 plant.

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