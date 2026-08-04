Audi A2 e-tron: Das neue Elektroauto überzeugt, hat aber ein Problem

Audi hat erste Medien eingeladen und sie einen Prototypen des kommenden A2 e-tron fahren lassen. Der Verbrauch war gut, aber man nutzte eine optimale Strecke und die kleine Version beim Akku und der Leistung. Da sagt also nicht so viel aus.

Audi A2 e-tron liefert wieder Qualität

Doch das Fazit zum Innenraum fand ich bei Edison durchaus interessant, denn die schreiben, dass der Audi „wieder jene Sorgfalt, mit der Audi über viele Jahre den Maßstab im Volkswagen-Konzern setzte“ vermittelt. Qualität „wie in alten Zeiten“.

Das ist doch mal eine gute Nachricht, denn mit der MEB-VW-Technik und der eher bescheidenen Qualität gab es nur wenige Argumente für einen Audi Q4 e-tron. Es sei denn, man will unbedingt Audi, aber so richtig abheben tut sich der SUV nicht.

Audi A2 e-tron nutzt die falsche Basis

Doch das neue Elektroauto „A2“, welches die Zielgruppe von Audi im elektrischen Segment nach unten erweitern soll, hat ein Problem, so der Bericht. Es erinnert sehr viel an den alten A2, nur nicht die Basis, das ist quasi ein VW ID.3 Neo von Audi.

Doch der alte A2 nutzte nicht den „Golf“ als Basis, sondern den „Polo“. Ein Audi A2 e-tron hätte also die gleiche Basis wie der kommende VW ID Polo nutzen müssen. Dieser elektrische Audi A2 startet allerdings bei fast 40.000 Euro in Deutschland.

Ein Audi A2 e-tron auf Basis des VW ID Polo für 30.000 Euro wäre die bessere Wahl gewesen, hätte aber eben für eine geringere Gewinnmarge gesorgt. Eigentlich ist es eher ein A3, aber den Namen will man nicht nutzen (wie VW beim Golf auch).

Der Audi A2 e-tron erinnert also durchaus an den alten Audi A2, der ein effizientes Auto war, aber er ist größer und vor allem viel teurer. Mit mehr Akku, Ausstattung und Leistung wird man schnell bei über 50.000 Euro liegen. Ob das wirklich klappt?

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗