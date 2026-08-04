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Prime Video: Amazon hat einen neuen „God of War“

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God Of War Kratos Schrei

Amazon musste die Produktion für die exklusive Prime Video-Serie „God of War“, die auf dem PlayStation-Spiel von Sony basiert“, letzten Monat stoppen. Grund ist eine Bizepsverletzung von Ryan Hurst, die so schlimm ist, dass man einen neuen Kratos für die Hauptbesetzung sucht. Und diesen hat man wohl jetzt gefunden.

Wie Variety und Deadline berichten ist Dave Bautista im Gespräch für die Rolle des Kratos in God of War, der in den letzten Jahren unter anderem durch Guardians of the Galaxy, Dune und Blade Runner bekannt wurde. Amazon wollte es noch nicht bestätigen, aber die Dreharbeiten sollen schon im Oktober 2026 weitergehen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Das neue God of War hat ein Datum und Kratos kehrt offiziell zurück

Es ist eine recht große Comic-Con für die PlayStation Studios, denn man ist nicht nur mit Wolverine vor Ort, auch…25. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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