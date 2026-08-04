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Google Pixel 11 Pro: Eine richtig gute Nachricht für das Flaggschiff

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Google setzt seit einer Weile auf eine bestimmte Optik beim Pixel 11 und Pixel 11 Pro. Das normale Pixel hat einen matten Rahmen und eine glänzende Rückseite und das Pro-Modell hat einen glänzenden Rahmen und eine matte Rückseite.

Bei Google glaubt man also, dass ein glänzender Rahmen, wie ihn auch Apple zu Edelstahl-Zeiten nutzte, mehr „Premium“ sei. Doch viele, und dazu zähle ich mich, bevorzugen die matte Optik. Und da gibt es in diesem Jahr eine Änderung.

Neue Bilder von Evan Blass alias evleaks zeigen die schwarze Version des Google Pixel 11 Pro und diese ist komplett matt. Auf den Bildern sieht das richtig gut aus, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht, wenn auch nicht für mich direkt.

Google spendiert nur der schwarzen Version einen matten Rahmen, der Rest ist laut Quelle weiterhin glänzend. Ich bevorzuge mattschwarze Technik, daher wäre mir das egal, aber es wäre schön, wenn alle neuen Farben komplett matt wären.

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