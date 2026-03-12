Das neue Pokémon ist direkt ein großer Erfolg

Es ist unglaublich, wie gut die Marke „Pokémon“ auch nach so vielen Jahren noch funktioniert und wie treu die Fans sind. Bei den Hauptspielen kann man sich fast alles erlauben und sie werden gekauft, die Reihe kann einen Hype wie bei Pokémon Go auslösen und auch ein komplett neues Konzept funktioniert direkt zum Start.

In den ersten vier Tagen hat sich Pokémon Pokopia bereits 2,2 Millionen Mal verkauft, was eine beeindruckende Zahl ist, denn das ist kein 3D-Teil der Reihe und es ist nur für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Wobei die Bewertungen bisher sehr gut sind, das scheint also endlich mal wieder eine gute Qualität zu sein.

Es gibt aber noch eine kleine Anmerkung, denn Pokémon Pokopia ist noch kein globales Phänomen, denn eine Million, also fast die Hälfte, wurde direkt in Japan verkauft. Vor allem dort ist der Hype also groß. Pokémon Pokopia ist seit Ende letzter Woche für die Nintendo Switch 2 erhältlich und kostet aktuell 70 Euro.

