Microsoft bestätigt: Die neue Xbox kommt 2027*

Microsoft hat im Rahmen der GDC auch über die neue Xbox gesprochen, die man vor ein paar Tagen als Projekt „Helix“ angekündigt hat. Konkrete Details gab es vor Ort nicht, damit hat aber keiner gerechnet. Es wird eine bessere Grafik, Leistung und Co. geben, ohne konkrete Angaben bringt uns das aber bisher nicht so viel.

Die neue Xbox wird sich etwas „weiter oben“ positionieren und somit teurer, wo wir am Ende genau landen, ist unklar. Und Jason Ronald von Microsoft hat vor Ort auch klar betont, dass man Xbox- und PC-Spiele auf der neuen Box spielen kann.

Wir haben aber endlich eine erste Angabe für einen Zeitraum, denn „ab 2027 gibt es erste Alpha-Versionen von Project Helix an Entwickler“. Das muss nicht heißen, dass die neue Xbox auch noch 2027 kommt, aber das Jahr steht im Raum. Und wenn es direkt Anfang 2027 losgeht, wäre ein Launch im Herbst gut möglich.

