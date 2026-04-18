Das sagen Hunderttausende Kunden über Deutschlands Onlinehandel

Eine neue Studie vergleicht 2.432 Online-Shops anhand von mehr als 753.000 Kundenurteilen.

ServiceValue hat gemeinsam mit „DEUTSCHLAND TEST“ zum zwölften Mal die Studie „Beste Online-Shops 2026“ veröffentlicht. Untersucht wurden 2.432 Anbieter aus 172 Branchen. Berücksichtigt wurden vor allem Shops mit physischen Waren sowie die Online-Auftritte stationärer Händler.

Grundlage waren Bewertungen von Teilnehmern eines Online-Panels, die ihre Erfahrungen aus den vergangenen 24 Monaten auf einer sechsstufigen Skala einordneten. Für jeden Anbieter wurde daraus ein Mittelwert gebildet.

Ein Wert unter dem Branchendurchschnitt führte zur Auszeichnung als „Top Online-Shop“, der beste Anbieter je Branche erhielt den Titel „Bester Online-Shop“.

Kundenzufriedenheit bei Online-Shops 2026

In der Gesamtbetrachtung nennt die Mitteilung posterxxl.de, lidl-fotos.de und otto.de als Anbieter mit besonders hoher Zufriedenheit. Unter den bestbewerteten Branchengewinnern folgen unter anderem lascana.de, lidl.de, notebooksbilliger.de, fitshop.de und deichmann.com. Zusätzlich wurden weitere Shops mit Mittelwerten bis 2,56 als „Beste Online-Shops“ genannt.

Im Folgenden sind die Branchengewinner mit den besten Zufriedenheitswerten aller 172 untersuchten Branchengewinner aufgeführt („Bester Online-Shop“ / Mittelwert / Branche).

posterxxl.de | 2,35 | Fotodienste

otto.de | 2,37 | Generalisten

lascana.de | 2,40 | Dessous

lidl.de | 2,43 | Generalisten LEH/Kaufhaus

notebooksbilliger.de | 2,47 | Elektro: PC & Notebook (mit Niederlassung)

eis.de | 2,48 | Erotik

calumetphoto.de | 2,48 | Kameras & Zubehör

fitshop.de | 2,49 | Fitnessgeräte

brax.com | 2,49 | Damen- & Herrenmode (mit Niederlassung)

deichmann.com | 2,49 | Schuhe (mit Niederlassung)

baldur-garten.de | 2,50 | Pflanzen

matratzen-concord.de | 2,50 | Betten & Zubehör

segmueller.de | 2,50 | Möbel (mit Niederlassungen)

megabad.com | 2,50 | Bad

vergoelst.de | 2,50 | Autoteile & -zubehör

limango.de | 2,50 | Familienmode

druckerzubehoer.de | 2,51 | Drucker & Zubehör

easynotebooks.de | 2,51 | Elektro: PC & Notebook

hse.de | 2,52 | Generalisten (mit TV)

coolblue.de | 2,52 | Elektro: Generalist (mit Niederlassung)

weinfreunde.de | 2,52 | Wein

jaloucity.de | 2,52 | Fenstersichtschutz

gant.de | 2,52 | Familienmode (mit Niederlassung)

ServiceValue verweist zudem darauf, dass ein erfolgreicher Online-Shop nicht nur von Darstellung und Bedienung abhänge, sondern auch von Abläufen im Hintergrund wie Datenverarbeitung, Sicherheit und Lieferung.