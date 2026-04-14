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DeutschlandCard beendet Betrieb bis November 2026

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Deutschlandcard

Die DeutschlandCard beendet ihren Betrieb bis Ende November 2026.

Das Unternehmen will seine Geschäftsaktivitäten spätestens zum 30. November 2026 vollständig einstellen. Von der Schließung sind 90 Beschäftigte am Standort München betroffen. Die Belegschaft wurde darüber in einer Mitarbeiterversammlung informiert. Für die Mitarbeiter sollen sozialverträgliche Lösungen gesucht werden.

Die DeutschlandCard war 2008 gestartet und betrieb ein branchenübergreifendes Bonusprogramm, bei dem Kunden bei Partnern Punkte sammeln und einlösen konnten. Das Geschäft schrieb allerdings seit geraumer Zeit Verluste. Nach eigener Darstellung sah das Management zuletzt keine realistische Möglichkeit mehr, die Verlustzone in absehbarer Zeit zu verlassen.

Gründe für das Aus der DeutschlandCard

Anfang 2025 verlor das Programm mit dem Edeka-Verbund seinen wichtigsten Partner und damit die wirtschaftliche Grundlage des bisherigen Modells. Edeka hatte den Wechsel zu Payback bereits zuvor angekündigt. Danach versuchte die DeutschlandCard, sich als Werbeplattform und digitaler Einkaufsbegleiter neu aufzustellen.

Nach Angaben von Bertelsmann blieben sowohl die Nachfrage von Geschäftskunden als auch von Verbrauchern und die erhoffte Reichweite hinter den Erwartungen zurück. Bestehende Leistungen für Kunden, Partner und Nutzer sollen in einer Übergangsphase zunächst weitergeführt werden.

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  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Als ich noch weit vor Corona-Zeiten mein Studium aufnam, hatte sich die DeutschlandCard noch gerechnet. Edeka war quasi der einzige Supermarkt in greifbarer Nähe damals, gerade als Student ohne Auto und einem eher spärlichen Bus-Verkehr in meiner damaligen Wohn-Ecke. Ich weine dem Programm nicht wirklich nach.

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