Das sind die beliebtesten Supermärkte Deutschlands

Das EY Retail Performance Ranking 2026 zeigt überraschende Auf- und Absteiger im Lebensmittel- und Drogeriehandel.

Die Strategieberatung EY-Parthenon hat in ihrer aktuellen Untersuchung rund 7.400 Verbraucher zu Preis-Leistung, Service, Vertrauen und Einkaufserlebnis befragt.

Edeka führt das Ranking unter den Lebensmitteleinzelhändlern mit 64,7 Punkten an. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen Lidl mit 61,7 Punkten, Rewe mit 60,9 Punkten und Kaufland mit 59,8 Punkten. Besonders auffällig ist der Zuwachs von Lidl um 3,6 Punkte seit der letzten Erhebung 2022.

Beliebtheit und Leistungen im Überblick

Top- und Flop-Anbieter 2026 im Lebensmitteleinzelhandel:

  • Edeka: 64,7 Punkte
  • Lidl: 61,7 Punkte
  • Rewe: 60,9 Punkte
  • Kaufland: 59,8 Punkte
  • Aldi Süd: 59,7 Punkte
  • Globus: 57,4 Punkte
  • Alnatura: 56,9 Punkte
  • Denns Biomarkt: 56,5 Punkte
  • Aldi Nord: 55,4 Punkte
  • Marktkauf: 51,4 Punkte
  • Metro: 50,4 Punkte
  • Penny: 48,3 Punkte
  • Netto Marken-Discount: 47,6 Punkte
  • Norma: 44,6 Punkte

Neben den klassischen Supermärkten und Discountern wurden auch Drogerien, Tierbedarfshändler und Lieferdienste wie dm, Fressnapf, Picnic, Flink und Knuspr im Ranking bewertet. Dabei zeigt sich, dass dm im branchenübergreifenden Vergleich aller Händler die höchste Kundenzufriedenheit erreicht und mit 81,5 Punkten an der Spitze liegt.

Andere Anbieter wie Fressnapf erreichen im Gesamtranking Platz 16, während Edeka trotz Spitzenplatz im Lebensmitteleinzelhandel nur Rang 33 belegt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Lebensmittelhändler im Vergleich zu anderen Branchen insgesamt etwas schlechter bewertet werden und es in der Kundenzufriedenheit Unterschiede zwischen den Segmenten gibt.

Dr. Oetker Pr Motiv Nutri Score Deutschland

Nutri-Score: Warum viele Lebensmittel jetzt schlechter abschneiden

Der neue Nutri-Score bewertet seit Januar 2026 zahlreiche Lebensmittel im deutschen Handel nach strengeren Kriterien. Seit Beginn des Jahres 2026…

19. Januar 2026 | Jetzt lesen →

