Das sind die beliebtesten Supermärkte Deutschlands

Das EY Retail Performance Ranking 2026 zeigt überraschende Auf- und Absteiger im Lebensmittel- und Drogeriehandel.

Die Strategieberatung EY-Parthenon hat in ihrer aktuellen Untersuchung rund 7.400 Verbraucher zu Preis-Leistung, Service, Vertrauen und Einkaufserlebnis befragt.

Edeka führt das Ranking unter den Lebensmitteleinzelhändlern mit 64,7 Punkten an. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen Lidl mit 61,7 Punkten, Rewe mit 60,9 Punkten und Kaufland mit 59,8 Punkten. Besonders auffällig ist der Zuwachs von Lidl um 3,6 Punkte seit der letzten Erhebung 2022.

Beliebtheit und Leistungen im Überblick

Top- und Flop-Anbieter 2026 im Lebensmitteleinzelhandel:

Edeka: 64,7 Punkte

Lidl: 61,7 Punkte

Rewe: 60,9 Punkte

Kaufland: 59,8 Punkte

Aldi Süd: 59,7 Punkte

Globus: 57,4 Punkte

Alnatura: 56,9 Punkte

Denns Biomarkt: 56,5 Punkte

Aldi Nord: 55,4 Punkte

Marktkauf: 51,4 Punkte

Metro: 50,4 Punkte

Penny: 48,3 Punkte

Netto Marken-Discount: 47,6 Punkte

Norma: 44,6 Punkte

Neben den klassischen Supermärkten und Discountern wurden auch Drogerien, Tierbedarfshändler und Lieferdienste wie dm, Fressnapf, Picnic, Flink und Knuspr im Ranking bewertet. Dabei zeigt sich, dass dm im branchenübergreifenden Vergleich aller Händler die höchste Kundenzufriedenheit erreicht und mit 81,5 Punkten an der Spitze liegt.

Andere Anbieter wie Fressnapf erreichen im Gesamtranking Platz 16, während Edeka trotz Spitzenplatz im Lebensmitteleinzelhandel nur Rang 33 belegt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Lebensmittelhändler im Vergleich zu anderen Branchen insgesamt etwas schlechter bewertet werden und es in der Kundenzufriedenheit Unterschiede zwischen den Segmenten gibt.