Nutri-Score: Warum viele Lebensmittel jetzt schlechter abschneiden

Der neue Nutri-Score bewertet seit Januar 2026 zahlreiche Lebensmittel im deutschen Handel nach strengeren Kriterien.

Seit Beginn des Jahres 2026 gilt für viele Produkte im Supermarkt eine überarbeitete Version des Nutri-Score. Nach Angaben von foodwatch fallen insbesondere Backwaren, Fertiggerichte und verschiedene Getränke bei der neuen Berechnung schlechter aus als zuvor.

Hintergrund ist ein angepasster Algorithmus, der aktuelle ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse stärker berücksichtigt. Alte Verpackungen mit früherem Score dürfen während einer Übergangszeit noch verkauft werden.

Foodwatch begrüßt das Update der Lebensmittelampel grundsätzlich, weist jedoch darauf hin, dass die Kennzeichnung weiterhin freiwillig ist. Laut der Organisation nutzen nicht alle Hersteller die Möglichkeit, ihre Produkte mit dem Nutri-Score zu versehen, was die Vergleichbarkeit im Handel einschränkt. Die Organisation fordert deshalb eine verbindliche Einführung der Kennzeichnung in Deutschland.

Was sich beim Nutri-Score konkret ändert

Der neue Algorithmus wurde vom wissenschaftlichen Gremium des Nutri-Score entwickelt, dem „unabhängige“ Wissenschaftler aus allen beteiligten Ländern angehören. Ziel sei es laut Gremium, die Aussagekraft der Ampel zu verbessern und Fehlbewertungen zu korrigieren.

Die neuen Regeln wurden bereits 2024 beschlossen, seit dem 1. Januar 2026 ist ausschließlich die neue Berechnung zulässig.

Zentrale Änderungen im Überblick

Zucker und Süßstoffe wirken sich stärker negativ aus

Hoher Salzgehalt verschlechtert die Bewertung

Ballaststoffe und Eiweiß können den Score verbessern

Alle trinkbaren Produkte werden einheitlich als Getränke bewertet

Neu ist außerdem eine eigene Kategorie für Nüsse und Öle. Pflanzliche Fette mit hohem Anteil ungesättigter Fettsäuren können dadurch besser abschneiden, während sie zuvor wegen ihres Fettgehalts benachteiligt waren.

Insgesamt führt die Reform laut foodwatch bei vielen Produkten zu schlechteren Bewertungen, in einzelnen Fällen aber auch zu Verbesserungen. Ich halte den strengeren Ansatz für nachvollziehbar, weil er Unterschiede klarer sichtbar macht, sehe aber weiterhin ein Problem in der fehlenden Verpflichtung für alle Hersteller.