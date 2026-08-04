Das starke Wachstum von Spotify hält an

Spotify hat bekannt gegeben, dass man mittlerweile auf 777 Millionen aktive Nutzer im Monat kommt und sich im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent steigern konnte. Man ist also weiterhin auf einem guten Weg zu einer Milliarde aktiven Nutzern.

Entscheidend sind allerdings die Kunden, die zahlen, hier konnte Spotify immerhin um 9 Prozent zulegen und erreichte 300 Millionen Premium-Nutzer. Und auch der Umsatz (4,8 Milliarden Euro) und Gewinn (655 Millionen Euro) sind gestiegen.

Es schadete Spotify bisher nicht, dass man immer wieder die Preise erhöhte und sich mit Lossless Audio so lange Zeit ließ. Spotify ist mit Abstand die Nummer 1 der Musikstreamingdienste und liegt weit vor Apple (die aber keine Zahlen mehr nennen).

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