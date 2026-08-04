Mobilität

Doch kein Wachstum: Nissan ändert seine Prognose

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Nissan Ariya Nismo Heck

Nissan hat im letzten Quartal einen Gewinn erzielt, obwohl man etwas weniger Autos als im Vorjahreszeitraum verkauft hat, wo es einen Verlust gab. Der Fokus auf profitablere Modelle zahlt sich also aus und soll daher auch weiter wichtig bleiben.

Eigentlich wollte Nissan im aktuellen Geschäftsjahr, welches seit April 2026 läuft, wachsen und 3,3 Millionen Autos verkaufen. Jetzt hat man die Prognose auf 3,15 Millionen gesenkt, was einem minimalen Rückgang zum letzten Jahr entspricht.

Der Umbau in China rückt also etwas in den Hintergrund, weil die Lage vor Ort nicht leicht ist, dafür versucht man den Umsatz und Gewinn in anderen Regionen, in denen es für Nissan besser läuft, im laufenden Geschäftsjahr weiter zu optimieren.

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