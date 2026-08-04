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Baywatch kehrt zurück und Prime Video hat den Zuschlag

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Bild: Prime Video

Prime Video sichert sich die internationalen Streaming-Rechte an der neuen Serie Baywatch und zeigt sie ab 2027 exklusiv.

Prime Video hat im Rahmen einer internationalen Vereinbarung mit Fremantle die Streaming-Rechte an der neuen Action-Dramaserie Baywatch erworben. Die Neuauflage soll 2027 unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie weiteren europäischen und internationalen Märkten exklusiv beim Streamingdienst erscheinen.

Bereits vor dem Start der neuen Serie wird das Angebot um die bisherigen Folgen erweitert. Laut Unternehmensangaben werden alle neun Staffeln der Originalserie sowie die beiden Staffeln von Baywatch Hawaii in den betroffenen Regionen verfügbar gemacht.

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Die zwölfteilige Neuauflage begleitet ein neues Team von Rettungsschwimmern bei Einsätzen, persönlichen Konflikten und dramatischen Ereignissen. Stephen Amell übernimmt die Rolle von Hobie Buchannon. Zum weiteren Cast gehören unter anderem Jessica Belkin, Shay Mitchell und Hassie Harrison. Außerdem kehren mehrere Darsteller der Originalserie in ihren bekannten Rollen zurück.

Produziert wird die Serie von Fremantle und FOX Entertainment. Als Showrunner fungiert Matt Nix, während McG die Pilotfolge inszeniert. Die ursprüngliche Serie startete 1989 und wurde weltweit ausgestrahlt.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.


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