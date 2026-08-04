Vodafone Business Prime Tarife mit Kombi-Rabatt erhältlich
Vodafone führt einen neuen Kombi-Vorteil für Geschäftskunden ein und bietet ausgewählte Mobilfunktarife ab 20 Euro an.
Vodafone hat die bisherige GigaKombi für Geschäftskunden in „Vodafone Business Kombi-Vorteil“ umbenannt. Begleitend startet das Unternehmen den sogenannten „Danke Deal“ für Bestandskunden mit bestehendem Internetvertrag über DSL, Kabel oder Glasfaser. Das Angebot kann ab sofort online oder über die Hotline gebucht werden.
Wer einen bestehenden Internetanschluss mit einem neuen Mobilfunkvertrag kombiniert, erhält laut Vodafone einen Preisnachlass auf die Tarife Business Prime S und Business Prime M. Zusätzlich umfasst der Kombi-Vorteil in beiden Tarifen unbegrenztes Datenvolumen.
Vodafone Business Kombi-Vorteil mit Preisnachlass
Die wichtigsten Konditionen:
- Business Prime S für 20 statt 29 Euro pro Monat
- Business Prime M für 30 statt 42 Euro pro Monat
- Rabatt gilt für 24 Monate
- Unbegrenztes Datenvolumen in beiden Tarifen
Nach Unternehmensangaben richtet sich die Aktion ausschließlich an Geschäftskunden mit bestehendem Internetvertrag.
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