Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da

Apple hat diese Woche nicht nur das dünnste iPhone aller Zeiten vorgestellt, ab Freitag um 14 Uhr kann man auch das teuerste iPhone aller Zeiten kaufen. Und es noch nicht das kommende Apple iPhone Fold, das steht erst nächstes Jahr an.

Es handelt sich dabei nämlich um das Apple iPhone 17 Pro Max mit 2 TB Speicher, dafür legt man 2.449 Euro auf den Tisch. So teuer war bisher noch kein iPhone. Beim kleinen Pro gibt es diese ganz neue Speichergröße mit 2 TB übrigens nicht.

Theoretisch sind die neuen Pro-Modelle übrigens 30 Euro günstiger als letztes Jahr, aber da die 128 GB jetzt auch beim iPhone 17 Pro weggefallen sind, startet man bei 1.299 Euro (für 256 GB). Speicher wurde günstiger, der Einstieg teurer.

Doch fast 2.500 Euro für ein Smartphone, welches man nicht falten kann, sind eine Ansage. 2 TB interner Speicher allerdings auch, das ist heftig. Mal schauen, was so ein iPhone Fold mit mehr Speicher kostet, 2026 sehen wir sicher eine 3 vorne.

Das Apple iPhone 17 Pro gibt es nicht in Schwarz

Es ist mittlerweile doch erstaunlich, wie viel im Vorfeld des gestrigen Apple Events bekannt war. Das neue Design, die neuen…

10. September 2025 | Jetzt lesen →

