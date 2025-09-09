Apple iPhone Air vorgestellt: Das dünnste iPhone aller Zeiten ist da

Ein iPhone 17 Plus gibt es in diesem Jahr nicht, dafür hat Apple das erste iPhone Air offiziell vorgestellt. Es handelt sich mit 5,6 mm um das bisher dünnste iPhone aller Zeiten. Der Rahmen besteht aus Titan, die Front- und Rückseite sind aus Glas.

Das neue iPhone Air besitzt ein 6,6 Zoll großes OLED-Display (120 Hz, 3.000 Nits) und unter der Haube werkelt der Apple A19 Pro. Auf der Rückseite gibt es eine Kamera mit 48 Megapixel, die wie erwartet einen digitalen Zoom mit 12 Megapixel mitbringt. Auf Ultraweitwinkel-Fotos muss man bei diesem iPhone also verzichten.

Zu den weiteren Highlights gehören ein neuer Apple C1X, der doppelt so schnell wie der Apple C1 ist, eine Dual-SIM-Funktion, die nur noch auf eSIM (auch bei uns) basiert, eine Akkulaufzeit „für einen vollen Tag“ (es gibt aber auch einen neuen Akku für die Rückseite) und weitere Details gibt es wie immer direkt bei Apple.

PS: Apple sprach im Rahmen der Ankündigung nur von einem iPhone Air und nicht von einem iPhone 17 Air, das iPhone 17 ist aber das iPhone 17 und das iPhone 17 Pro ist das iPhone 17 Pro. Ein iPhone 26 gibt es also nicht, aber ich gehe davon aus, dass das iPhone Air der Anfang ist und die Zahlen bald verschwinden werden.