Das waren gefragte Leasingautos 2025

Der Onlinemarktplatz LeasingMarkt.de sieht den Volkswagen T Roc 2025 erstmals als meistnachgefragtes Modell im Leasingmarkt.

Die Auswertung des LeasingMarkt.de Rückspiegels 2025 basiert auf den Präferenzen von monatlich über zwei Millionen Nutzern. Laut Unternehmensangaben bleibt Volkswagen insgesamt marktführend, doch an der Modellspitze kam es zu einem Wechsel. Der Volkswagen T Roc belegte erstmals Platz eins und verdrängte damit den Golf, der über Jahre als Referenzmodell galt.

Als Hauptgrund nennt LeasingMarkt.de deutlich gesunkene Monatsraten beim T Roc sowie die weiterhin hohe Nachfrage nach SUVs. Die durchschnittliche Leasingrate lag 2025 rund 13 Prozent unter dem Vorjahreswert. In Verbindung mit der Markenstärke von Volkswagen habe sich das Modell dadurch besonders wirtschaftlich positioniert.

Beliebteste Modelle und Antriebe im Leasingjahr 2025

Der Volkswagen Golf erreichte Platz zwei und bestätigte laut Analyse seine stabile Nachfrage im Kompaktsegment. Auf Rang drei folgte der Opel Corsa, der vor allem durch niedrige Leasingraten auffiel. Auch der Opel Mokka und der Fiat 500e profitierten laut Unternehmensangaben von preisorientierten Angeboten des Stellantis Konzerns.

Zentrale Kennzahlen aus dem Jahresrückblick

33 Prozent Elektro-Neuwagenanteil auf der Plattform

52,4 Prozent der Anfragen entfielen auf Benziner

72 Prozent der Anfragen galten Neuwagen

55 Prozent der Anfragen kamen von Privatkunden

Im Premiumsegment verzeichneten insbesondere Audi A6, A3 und A4 eine höhere Nachfrage, die LeasingMarkt.de vor allem auf Gebrauchtwagenaktionen zurückführt. Auffällig bleibt der geringe Anteil reiner Elektrofahrzeuge unter den Top-Modellen, was laut Unternehmensangaben die starke Preisorientierung im Leasing widerspiegelt.