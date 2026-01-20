Citroën verdoppelt Förderung und senkt Elektroauto-Preise drastisch

Die Marke Citroën kombiniert die neue staatliche Elektroauto-Förderung mit einer eigenen Prämie und verdoppelt damit den möglichen Förderbetrag für Privatkunden.

Mit Inkrafttreten der neuen E-Auto-Förderung der Bundesregierung erhalten Privatkunden beim Kauf oder Leasing eines förderfähigen Elektrofahrzeugs staatliche Zuschüsse von bis zu 6.000 Euro.

Die Förderung richtet sich an private Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis 80.000 Euro und gilt für neu zugelassene Fahrzeuge ab dem 1. Januar 2026. Maßgeblich ist das Datum der Erstzulassung, nicht der Kaufvertrag.

Die staatliche Förderung ist modular aufgebaut und berücksichtigt neben der Antriebsart auch das Haushaltseinkommen und die Anzahl der Kinder. Laut Regelung erfolgt die Auszahlung nach Antragstellung durch die Fahrzeughalter selbst, wobei eine Mindesthaltedauer von 36 Monaten vorgeschrieben ist. Das Antragsportal der Bundesregierung soll voraussichtlich im Mai 2026 starten.

Citroën verdoppelt staatliche E-Auto-Förderung für Privatkunden

Citroën Deutschland kündigt an, die staatliche Förderung beim Kauf eines geförderten Fahrzeugs zu verdoppeln. Nach Unternehmensangaben kann sich der finanzielle Vorteil dadurch auf bis zu 12.000 Euro summieren.

Als Beispiel nennt Citroën den ë-C3 Urban Range, bei dem sich der effektive Kaufpreis unter bestimmten Voraussetzungen deutlich reduziert. „So beträgt die wirtschaftliche Belastung für das Fahrzeug mit einem Kaufpreis von 19.990 Euro (UPE) nur noch 7.990 Euro“ heißt es.

Kernpunkte der kombinierten Förderung:

Bis zu 6.000 Euro staatliche Förderung je nach Einkommen und Haushalt

Zusätzliche Prämie in gleicher Höhe durch Citroën

Gültig für mehrere elektrische Modelle der Marke

Laut Unternehmensangaben profitieren auch die Modelle ë-C3 Aircross, ë-C4 und C5 Aircross in elektrischen oder hybriden Varianten von der Regelung. Ich halte die Kombination aus staatlicher Förderung und Herstellerprämie für einen spürbaren Impuls, der den Zugang zu Elektrofahrzeugen für private Käufer erleichtern kann. Als interessierter Käufer würde ich allerdings die Aktionen und Angebote sämtlicher Hersteller abwarten und genau vergleichen.