„Das wollt ihr nicht verpassen“: Google kündigt Android-Event an

Kommende Woche findet die Google I/O statt und es wird wieder eine „Android Show“ im Rahmen des Events geben. Diese Woche haben diverse Mitarbeiter aus dem Google-Team den Teaser für das Event geteilt und bereits Stimmung gemacht.

Ich habe sehr oft die Aussage „Das wollt ihr nicht verpassen“ gelesen und Sameer Samat verspricht sogar „Die. Größten. Android. Updates. Aller. Zeiten“. Aber keine Sorge, der gläserne Android ist kein Hinweis auf ein Glas-Design wie bei Apple.