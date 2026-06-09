Das Zelda-Remake von „Ocarina of Time“ ist offiziell

Als wäre das Spiele-Jahr 2026 (für mich) nicht schon voll genug mit richtig guten Highlights, hat Nintendo heute noch ein weiteres hinzugefügt, denn wir bekommen wir erwartet ein vollwertiges Remake von Zelda: Ocarina of Time für die Switch 2.

Das 40. Jubiläum von Zelda fiel bisher eher bescheiden aus, aber das könnte ein verdammt großes Highlight für mich werden. Das Remake erscheint noch 2026, es gibt aber eine schlechte Nachricht, denn wir haben bisher nur diesen Teaser:

Für mich eine der schlechtesten Direct-Ausgaben von Nintendo, das war auch mehr ein Partner-Showcase mit viel zu kleinen Mini-Spielen für eine echte Direct. Doch mit so einem Spiel kann man so ein Event natürlich sehr leicht besser wirken lassen.

Ich bin gespannt, hätte aber gerne deutlich mehr gesehen und nicht nur so einen kleinen Teaser. Meine Hoffnung war auch, dass wir Gameplay in der kommenden Treehouse-Folge sehen. Aber vielleicht bekommt Zelda bald eine eigene Direct.

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