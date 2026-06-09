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James Bond: Neues 007-Spiel soll „eine Fortsetzung“ bekommen

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Amazon hat vor ein paar Tagen betont, dass man jetzt die Rechte für neue 007-Spiele hat und in Zukunft der Publisher werden könnte. 007 First Light ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber es ist unklar, ob ein neues Spiel danach kommt.

Im Gespräch mit Simon Cardy von IGN hat Jeff Gattis von Amazon Games die Fans jetzt etwas beruhigt, denn IOI bleibt wohl das Entwicklerstudio. Jedenfalls betonte er, dass „es scheint, als sollte eine Fortsetzung entwickelt werden“. Das ist noch keine finale Bestätigung, vermutlich laufen die Gespräche, aber ein gutes Signal.

IOI betonte vor ein paar Jahren, dass 007 First Light nur der erste Teil einer großen Trilogie sein könnte, ähnlich wie bei Hitman. Ob diese weiter geplant ist und was da genau kommt, ist aber weiterhin offen. Ich hoffe, dass IOI die Trilogie machen darf und das Entwicklerstudio bleibt – von mir aus soll Amazon der Publisher werden.

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8. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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