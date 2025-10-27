Datum für neuen Marvel-Film bei Disney+ steht fest

Der Neustart der Fantastic Four kam durchaus solide im Kino an, man knackte die 500 Millionen an der Kinokasse, was zwar nicht an „die alten Zeiten“ von Marvel anknüpft, aber diese sind lange vorbei. Viele ignorieren hier mittlerweile das Kino.

Falls ihr, wie ich, zu dieser Gruppe gehört, dann dürfte euch interessieren, dass The Fantastic Four: First Steps ab dem 5. November exklusiv bei Disney+ im Stream verfügbar sein wird. Nächste Woche (am Mittwoch) ist der Film also verfügbar.

