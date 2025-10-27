Smartphones

Es gibt neue Details zum nächsten Apple iPhone

Apple möchte 2026 angeblich erste iPhones auf den Markt bringen, die eine 5G-Internetverbindung über Satellit aufbauen können, so The Information. Es gäbe sogar Hinweise, dass sich Tim Cook und Elon Musk im Gespräch befänden.

Nächstes Jahr stehen das iPhone Air 2, iPhone 18 Pro (Max) und das iPhone Fold an, wobei nicht klar ist, ob alle drei Modelle die Funktion bekommen, das könnte auch eine exklusive Pro-Funktion zum Start sein. Eine Partnerschaft mit SpaceX gab es schon in diesem Jahr, allerdings ist bisher keine Internetverbindung möglich.

Apple iPhone 18 bekommt mehr RAM

Darüber hinaus berichtet The Bell, dass Apple dem iPhone 18 mehr Arbeitsspeicher spendieren möchte, es ist von 50 Prozent mehr RAM die Rede. Das kommt jedoch nicht überraschend, da es in diesem Jahr erstmals 12 GB RAM für die Pro-Modelle gab und das Basismodell meist später folgt  (das iPhone 17 hat noch 8 GB RAM).

Apple plant das iPhone 18, so der aktuelle Stand, allerdings erst Anfang 2027, denn im kommenden Herbst wird es nur die Highend-Modelle geben und man splittet das iPhone-Lineup auf. Es gibt auch Gerüchte, dass 2027 alle neuen Modelle den Schritt zum „iPhone 20“ gehen, aber das ist bisher eigentlich eher Spekulation.

