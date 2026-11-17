Die Deutsche Bahn startet mit „DB Info“ eine kostenlose App für Android und iOS, die Zugverbindungen und Bahnhofsinformationen in Echtzeit bündelt.

Die Anwendung versteht sich als digitale Erweiterung der bekannten DB Information am Bahnhof. Anders als beim DB Navigator stehen hier nicht die Buchung und der Ticketkauf im Mittelpunkt, sondern die reine Reiseauskunft.

Interessant ist dabei vor allem der anbieterneutrale Ansatz. DB Info berücksichtigt die Verbindungen verschiedener Eisenbahnunternehmen und soll dieselben aktuellen Informationen liefern wie die Anzeigen direkt am Bahnhof.

DB Info: Diese Funktionen bietet die neue Bahn-App

Neben klassischen Fahrplanauskünften bietet die Anwendung eine ganze Reihe praktischer Informationen rund um den Bahnhof:

Zugverkehr: Abfahrten, Ankünfte, Gleise, Wagenreihung, Bauarbeiten und Fahrplanabweichungen in Echtzeit.

Abfahrten, Ankünfte, Gleise, Wagenreihung, Bauarbeiten und Fahrplanabweichungen in Echtzeit. Bahnhöfe: Orientierung zu Bahnsteigen, Schließfächern, Toiletten, Geschäften und Gastronomie inklusive Öffnungszeiten.

Orientierung zu Bahnsteigen, Schließfächern, Toiletten, Geschäften und Gastronomie inklusive Öffnungszeiten. Weitere Services: Informationen zu Bus, Tram, U-Bahn und Taxi, Aufzugverfügbarkeit, Kontakt zur Mobilitätsservice-Zentrale und Fundservice mit Verlustmeldung.

Die App ist laut Bahn digital barrierefrei gestaltet. Ergänzend gibt es die Webseite db.info und QR-Codes an Bahnsteigen, über die Reisende direkt die aktuellen Abfahrten ihres Bahnhofs abrufen können.

Kein Ticketverkauf, dafür weitere Funktionen geplant

Bewusst verzichtet DB Info auf Ticketverkauf und Preisauskünfte. Die DB InfraGO trennt damit die neutrale Reisendeninformation vom Vertrieb. Wer eine Fahrkarte kaufen möchte, benötigt also weiterhin eine andere Anwendung.

Für die kommenden Monate sind bereits Erweiterungen angekündigt. Dazu gehören ein KI-Assistent, eine barrierefreie Reisebegleitung von Tür zu Tür und streckenbezogene Informationen für Pendler und Vielfahrer. Konkrete Veröffentlichungstermine nennt die Bahn dafür noch nicht.

DB Info entstand im Rahmen eines Programms zur Verbesserung der Kundenkommunikation. Seit Anfang 2026 wurde dafür das bisherige Angebot von bahnhof.de weiterentwickelt.

Die kostenlose App ist ab sofort im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich.

Ob Reisende neben dem DB Navigator dauerhaft eine zweite Bahn-App verwenden möchten, dürfte vor allem davon abhängen, wie zuverlässig und übersichtlich die Informationen im Alltag tatsächlich aufbereitet werden.

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