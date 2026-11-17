Umweltbonus: 10,25 Milliarden Euro für 2,18 Millionen Elektroautos
Der Bund hat für den früheren Umweltbonus rund 10,25 Milliarden Euro ausgezahlt und damit 2,18 Millionen Elektrofahrzeuge gefördert.
Das geht aus einer Antwort (PDF) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Insgesamt waren für den Umweltbonus einschließlich der Innovationsprämie rund 12,73 Milliarden Euro bereitgestellt worden. Tatsächlich abgerufen wurden davon etwa 80 Prozent.
Die Förderung lief von 2016 bis 2023. Durch die Abwicklung älterer Anträge gab es allerdings noch bis 2026 Auszahlungen. Die Zahlen haben den Stand vom 27. Oktober 2026.
E-Auto-Förderung: Die meisten Milliarden flossen 2021 bis 2023
Besonders hoch waren die Ausgaben in den Jahren 2021 und 2022. Allein 2022 zahlte der Bund rund 3,46 Milliarden Euro aus. Die Entwicklung der tatsächlich ausgezahlten Fördermittel zeigt die folgende Übersicht:
- 2019: 98,2 Millionen Euro
- 2020: 652,8 Millionen Euro
- 2021: 3,09 Milliarden Euro
- 2022: 3,46 Milliarden Euro
- 2023: 2,60 Milliarden Euro
- 2024: 234,2 Millionen Euro
Insgesamt wurden 2.183.389 Fahrzeuge gefördert. Davon waren 1.409.261 reine Elektroautos (BEV) und 773.650 Plug-in-Hybride (PHEV). Hinzu kamen 478 Brennstoffzellenfahrzeuge.
Rechnerisch entspricht das einer durchschnittlichen Auszahlung von rund 4.692 Euro pro gefördertem Fahrzeug. Die tatsächliche Prämienhöhe unterschied sich je nach Förderzeitraum und Fahrzeug.
Volkswagen vor Mercedes und Tesla
Interessant ist auch die Aufschlüsselung nach Herstellern. Volkswagen führt die Statistik mit deutlichem Abstand an. Die fünf Marken mit den meisten geförderten Fahrzeugen waren:
- Volkswagen: 301.828 Fahrzeuge (13,82 Prozent)
- Mercedes-Benz: 188.668 Fahrzeuge (8,64 Prozent)
- Tesla: 178.596 Fahrzeuge (8,18 Prozent)
- BMW: 168.243 Fahrzeuge (7,71 Prozent)
- Renault: 137.713 Fahrzeuge (6,31 Prozent)
Hyundai folgt mit 127.919 Fahrzeugen, Audi mit 114.282. Die Statistik umfasst den gesamten Abwicklungszeitraum bis 2026 und zählt geförderte Fahrzeuge, nicht die ausgezahlten Beträge je Hersteller.
Regional floss das meiste Geld nach Nordrhein-Westfalen. Dort wurden 528.475 Fahrzeuge mit insgesamt 2,45 Milliarden Euro gefördert. Bayern folgt mit 415.370 Fahrzeugen und 1,95 Milliarden Euro, Baden-Württemberg mit 325.140 Fahrzeugen und 1,52 Milliarden Euro.
Ausgezahlte E-Auto-Förderung nach Jahren
|Jahr
|Ausgezahlt
|Fahrzeuge
|2016
|6,33 Mio. €
|3.486
|2017
|37,81 Mio. €
|21.415
|2018
|62,10 Mio. €
|34.344
|2019
|98,16 Mio. €
|51.860
|2020
|652,77 Mio. €
|164.028
|2021
|3,09 Mrd. €
|610.369
|2022
|3,46 Mrd. €
|673.186
|2023
|2,60 Mrd. €
|568.621
|2024
|234,18 Mio. €
|55.812
|2025
|1,07 Mio. €
|241
|2026
|0,12 Mio. €
|27
|Gesamt
|10,25 Mrd. €
|2.183.389
Meistgeförderte Automarken
|Marke
|Fahrzeuge
|Anteil
|Volkswagen
|301.828
|13,82 %
|Mercedes-Benz
|188.668
|8,64 %
|Tesla
|178.596
|8,18 %
|BMW
|168.243
|7,71 %
|Renault
|137.713
|6,31 %
|Hyundai
|127.919
|5,86 %
|Audi
|114.282
|5,23 %
|Opel
|89.921
|4,12 %
|SEAT
|84.152
|3,85 %
|Kia
|81.136
|3,72 %
E-Auto-Förderung nach Bundesländern
|Bundesland
|Fahrzeuge
|Ausgezahlt
|NRW
|528.475
|2,45 Mrd. €
|Bayern
|415.370
|1,95 Mrd. €
|Baden-Württemberg
|325.140
|1,52 Mrd. €
|Hessen
|203.946
|954,91 Mio. €
|Niedersachsen
|203.031
|977,44 Mio. €
|Rheinland-Pfalz
|103.865
|494,64 Mio. €
|Schleswig-Holstein
|72.714
|350,46 Mio. €
|Berlin
|66.325
|305,84 Mio. €
|Sachsen
|56.868
|266,42 Mio. €
|Hamburg
|49.586
|225,55 Mio. €
|Brandenburg
|42.741
|203,99 Mio. €
|Thüringen
|33.310
|154,63 Mio. €
|Sachsen-Anhalt
|27.510
|129,16 Mio. €
|Saarland
|24.847
|119,72 Mio. €
|Mecklenburg-Vorpommern
|18.067
|85,40 Mio. €
|Bremen
|10.990
|50,48 Mio. €
Neue E-Auto-Prämie: Durchschnittliche Förderung höher als geplant
Die Bundesregierung liefert auch neue Zahlen zum Förderprogramm 2026. Dafür sind bis 2029 insgesamt drei Milliarden Euro vorgesehen.
Bis zum 3. November 2026 gingen bereits 202.608 Anträge ein. Die durchschnittliche bewilligte Förderung liegt derzeit bei rund 4.420 Euro und damit über der ursprünglichen Prognose.
Als Grund nennt die Bundesregierung, dass mehr Haushalte mit niedrigen Einkommen die Förderung nutzen als zunächst erwartet.
Bleibt die durchschnittliche Förderhöhe auf diesem Niveau, reicht das Budget rechnerisch für etwa 680.000 Fahrzeuge. Ursprünglich war die Regierung von rund 800.000 geförderten Fahrzeugen ausgegangen.
Auch bei den Neuzulassungen sieht die Bundesregierung Hinweise auf eine Wirkung: Der Anteil reiner Elektroautos an den privaten Pkw-Neuzulassungen stieg von Januar bis August 2026 auf 34,8 Prozent. Im Vorjahreszeitraum waren es 18,5 Prozent. Bei gewerblichen Zulassungen fiel der Anstieg von 17,6 auf 21,6 Prozent deutlich geringer aus.
Die Bundesregierung wertet das als Hinweis auf zusätzliche Nachfrage durch die Förderung. Wie viele dieser Fahrzeuge ohne staatlichen Zuschuss tatsächlich nicht gekauft worden wären, beziffert sie in ihrer Antwort allerdings nicht.
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