Der Bund hat für den früheren Umweltbonus rund 10,25 Milliarden Euro ausgezahlt und damit 2,18 Millionen Elektrofahrzeuge gefördert.

Das geht aus einer Antwort (PDF) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Insgesamt waren für den Umweltbonus einschließlich der Innovationsprämie rund 12,73 Milliarden Euro bereitgestellt worden. Tatsächlich abgerufen wurden davon etwa 80 Prozent.

Die Förderung lief von 2016 bis 2023. Durch die Abwicklung älterer Anträge gab es allerdings noch bis 2026 Auszahlungen. Die Zahlen haben den Stand vom 27. Oktober 2026.

E-Auto-Förderung: Die meisten Milliarden flossen 2021 bis 2023

Besonders hoch waren die Ausgaben in den Jahren 2021 und 2022. Allein 2022 zahlte der Bund rund 3,46 Milliarden Euro aus. Die Entwicklung der tatsächlich ausgezahlten Fördermittel zeigt die folgende Übersicht:

2019: 98,2 Millionen Euro

2020: 652,8 Millionen Euro

2021: 3,09 Milliarden Euro

2022: 3,46 Milliarden Euro

2023: 2,60 Milliarden Euro

2024: 234,2 Millionen Euro

Insgesamt wurden 2.183.389 Fahrzeuge gefördert. Davon waren 1.409.261 reine Elektroautos (BEV) und 773.650 Plug-in-Hybride (PHEV). Hinzu kamen 478 Brennstoffzellenfahrzeuge.

Rechnerisch entspricht das einer durchschnittlichen Auszahlung von rund 4.692 Euro pro gefördertem Fahrzeug. Die tatsächliche Prämienhöhe unterschied sich je nach Förderzeitraum und Fahrzeug.

Volkswagen vor Mercedes und Tesla

Interessant ist auch die Aufschlüsselung nach Herstellern. Volkswagen führt die Statistik mit deutlichem Abstand an. Die fünf Marken mit den meisten geförderten Fahrzeugen waren:

Volkswagen: 301.828 Fahrzeuge (13,82 Prozent)

Mercedes-Benz: 188.668 Fahrzeuge (8,64 Prozent)

Tesla: 178.596 Fahrzeuge (8,18 Prozent)

BMW: 168.243 Fahrzeuge (7,71 Prozent)

Renault: 137.713 Fahrzeuge (6,31 Prozent)

Hyundai folgt mit 127.919 Fahrzeugen, Audi mit 114.282. Die Statistik umfasst den gesamten Abwicklungszeitraum bis 2026 und zählt geförderte Fahrzeuge, nicht die ausgezahlten Beträge je Hersteller.

Regional floss das meiste Geld nach Nordrhein-Westfalen. Dort wurden 528.475 Fahrzeuge mit insgesamt 2,45 Milliarden Euro gefördert. Bayern folgt mit 415.370 Fahrzeugen und 1,95 Milliarden Euro, Baden-Württemberg mit 325.140 Fahrzeugen und 1,52 Milliarden Euro.

Ausgezahlte E-Auto-Förderung nach Jahren

Jahr Ausgezahlt Fahrzeuge 2016 6,33 Mio. € 3.486 2017 37,81 Mio. € 21.415 2018 62,10 Mio. € 34.344 2019 98,16 Mio. € 51.860 2020 652,77 Mio. € 164.028 2021 3,09 Mrd. € 610.369 2022 3,46 Mrd. € 673.186 2023 2,60 Mrd. € 568.621 2024 234,18 Mio. € 55.812 2025 1,07 Mio. € 241 2026 0,12 Mio. € 27 Gesamt 10,25 Mrd. € 2.183.389

Meistgeförderte Automarken

Marke Fahrzeuge Anteil Volkswagen 301.828 13,82 % Mercedes-Benz 188.668 8,64 % Tesla 178.596 8,18 % BMW 168.243 7,71 % Renault 137.713 6,31 % Hyundai 127.919 5,86 % Audi 114.282 5,23 % Opel 89.921 4,12 % SEAT 84.152 3,85 % Kia 81.136 3,72 %

E-Auto-Förderung nach Bundesländern

Bundesland Fahrzeuge Ausgezahlt NRW 528.475 2,45 Mrd. € Bayern 415.370 1,95 Mrd. € Baden-Württemberg 325.140 1,52 Mrd. € Hessen 203.946 954,91 Mio. € Niedersachsen 203.031 977,44 Mio. € Rheinland-Pfalz 103.865 494,64 Mio. € Schleswig-Holstein 72.714 350,46 Mio. € Berlin 66.325 305,84 Mio. € Sachsen 56.868 266,42 Mio. € Hamburg 49.586 225,55 Mio. € Brandenburg 42.741 203,99 Mio. € Thüringen 33.310 154,63 Mio. € Sachsen-Anhalt 27.510 129,16 Mio. € Saarland 24.847 119,72 Mio. € Mecklenburg-Vorpommern 18.067 85,40 Mio. € Bremen 10.990 50,48 Mio. €

Neue E-Auto-Prämie: Durchschnittliche Förderung höher als geplant

Die Bundesregierung liefert auch neue Zahlen zum Förderprogramm 2026. Dafür sind bis 2029 insgesamt drei Milliarden Euro vorgesehen.

Bis zum 3. November 2026 gingen bereits 202.608 Anträge ein. Die durchschnittliche bewilligte Förderung liegt derzeit bei rund 4.420 Euro und damit über der ursprünglichen Prognose.

Als Grund nennt die Bundesregierung, dass mehr Haushalte mit niedrigen Einkommen die Förderung nutzen als zunächst erwartet.

Bleibt die durchschnittliche Förderhöhe auf diesem Niveau, reicht das Budget rechnerisch für etwa 680.000 Fahrzeuge. Ursprünglich war die Regierung von rund 800.000 geförderten Fahrzeugen ausgegangen.

Auch bei den Neuzulassungen sieht die Bundesregierung Hinweise auf eine Wirkung: Der Anteil reiner Elektroautos an den privaten Pkw-Neuzulassungen stieg von Januar bis August 2026 auf 34,8 Prozent. Im Vorjahreszeitraum waren es 18,5 Prozent. Bei gewerblichen Zulassungen fiel der Anstieg von 17,6 auf 21,6 Prozent deutlich geringer aus.

Die Bundesregierung wertet das als Hinweis auf zusätzliche Nachfrage durch die Förderung. Wie viele dieser Fahrzeuge ohne staatlichen Zuschuss tatsächlich nicht gekauft worden wären, beziffert sie in ihrer Antwort allerdings nicht.

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