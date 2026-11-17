In 24 Stunden geht GTA 6 offiziell online
Grand Theft Auto VI geht um exakt 0 Uhr lokaler Zeit online und da in Neuseeland in 24 Stunden der 19. November ist, werden wir in 24 Stunden die ersten Livestreams zum großen Blockbuster sehen. Außerdem gehen dann die Testberichte online.
Ich bleibe dabei, das mit 0 Uhr ist nicht optimal gelöst, denn so wird schon am Mittwochabend das Internet voll mit Videos und Spoilern sein und nicht jeder will den Store auf Neuseeland umstellen. Aber Rockstar wollte diesen Weg gehen.
Ich habe kurz überlegt, ob ich am morgen auch nach Neuseeland ziehe, aber so sehr ich mich auch auf GTA 6 freue, das ist es mir dann doch nicht wert und ich will das Spiel in meinem deutschen Account haben. Seid aber hiermit gewarnt, dass es in exakt 24 Stunden kein Entkommen vor GTA 6 gibt, dann geht es richtig los.
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> Ich bleibe dabei, das mit 0 Uhr ist nicht optimal gelöst, denn so wird schon am Mittwochabend das Internet voll mit Videos und Spoilern sein und nicht jeder will den Store auf Neuseeland umstellen.
Das sehe ich komplett anders. Eine fixe Uhrzeit für alle Zeitzonen auf der Welt ist auch nicht besser, weil es manche Regionen gegenüber anderen bevorzugt. Jedem die gleiche Uhrzeit in der jeweiligen Zeitzone zu geben, ist fair. Und das Spoiler-Thema muss man auch nicht größer machen, als es ist. Zunächst denke ich nicht, dass einem die Spoiler völlig unerwartet von allen Seiten des Internets ins Gesicht fliegen werden. Zum anderen machen zwölf Stunden den Kohl nicht fett. Selbst, wenn jemand zwölf Stunden ohne Pause durchziehen würde, wäre diese Person noch nicht weit im Spiel. Und dann kann sowieso jeder selbst starten. Würden alle gleichzeitig starten, würde das am Ende keinen nennenswerten Unterschied für die Spoiler-Gefahr machen. Die Spoiler, sofern sie einen überhaupt erreichen, wird es so oder so geben und das über die nächsten Wochen. Wenn ich solche Angst davor habe, dann halte ich mich eben zwölf Stunden von gewissen Seiten fern. Aber spätestens dann ist es doch trotzdem wieder exakt das gleiche Thema und das für die folgenden Wochen und Monate. Ein paar Stunden ändern wirklich nichts grundlegend.