Grand Theft Auto VI geht um exakt 0 Uhr lokaler Zeit online und da in Neuseeland in 24 Stunden der 19. November ist, werden wir in 24 Stunden die ersten Livestreams zum großen Blockbuster sehen. Außerdem gehen dann die Testberichte online.

Ich bleibe dabei, das mit 0 Uhr ist nicht optimal gelöst, denn so wird schon am Mittwochabend das Internet voll mit Videos und Spoilern sein und nicht jeder will den Store auf Neuseeland umstellen. Aber Rockstar wollte diesen Weg gehen.

Ich habe kurz überlegt, ob ich am morgen auch nach Neuseeland ziehe, aber so sehr ich mich auch auf GTA 6 freue, das ist es mir dann doch nicht wert und ich will das Spiel in meinem deutschen Account haben. Seid aber hiermit gewarnt, dass es in exakt 24 Stunden kein Entkommen vor GTA 6 gibt, dann geht es richtig los.

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