Meta hat mit Direct eine eigenständige Messenger-App von Instagram vorgestellt, die zunächst in der Türkei und Thailand getestet wird.

Der neue Dienst richtet sich an Nutzer, die mit Freunden und Familie chatten möchten, ohne dafür die eigentliche Instagram-App öffnen zu müssen. Einzel- und Gruppenchats stehen im Mittelpunkt. Interessant ist vor allem, dass Direct auch ohne bestehendes Instagram-Konto funktioniert.

Instagram Direct: Anmeldung auch ohne Instagram möglich

Nutzer können sich bei Direct mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer registrieren. Wer bereits Instagram verwendet, meldet sich mit seinen bisherigen Zugangsdaten an. Bestehende Unterhaltungen werden dann zwischen beiden Apps synchronisiert.

Ohne Instagram-Konto gelten Einschränkungen: Nur Kontakte können eine Unterhaltung beginnen oder jemanden zu einer Gruppe hinzufügen. Neue Kontakte lassen sich über den exakten Nutzernamen oder durch das Scannen eines QR-Codes hinzufügen.

Bei den Funktionen setzt Meta neben klassischen Chats auf einige kreative Extras:

Zeichnungen direkt innerhalb einer Unterhaltung erstellen

Eigene Sticker, Chat-Designs und kurze Statusnotizen verwenden

Sprachnachrichten mit Effekten wie Gelächter oder Unterwasserklang versehen

Meta Direct startet mit Jugendschutz und Einschränkungen

Meta integriert verschiedene Schutzfunktionen. Nutzer können Kontakte blockieren, melden, einschränken oder entfernen. Eltern erhalten außerdem Möglichkeiten, Kontakte ihrer Kinder einzusehen, Sicherheitseinstellungen anzupassen und tägliche Zeitlimits festzulegen.

Das Mindestalter beträgt 13 Jahre. Bei Verdacht auf jüngere Nutzer verlangt Meta eine Altersbestätigung. Bleibt diese aus, wird das Konto gelöscht.

Direct wird derzeit für Android und iOS in der Türkei und Thailand eingeführt. Einen Termin für Deutschland nennt Meta bislang nicht.

Bemerkenswert ist die Entscheidung trotzdem: Mit WhatsApp, Messenger und Instagram betreibt Meta bereits mehrere Chat-Angebote. Nun kommt ein weiterer eigenständiger Messenger hinzu, der ausgerechnet die Nachrichtenfunktion von Instagram auslagert. Ob Nutzer dafür tatsächlich eine zusätzliche App installieren möchten, ist eine andere Frage.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗