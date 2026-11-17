Volkswagen hat einen neuen GTI für diese Woche vorgesehen, den man am Freitag offiziell vorstellen wird. Allerdings verrät man noch keine Details, es soll eine kleine Überraschung werden. Bisher haben wir nur zwei Bilder, die den Umriss zeigen:

Die Bilder erinnern an einen elektrischen GTI, denn man sieht hier entweder den VW ID Polo GTI oder VW ID.3 GTI. Wobei mich das Licht etwas mehr an den Polo erinnert. Und ich habe da eine Vermutung, die auf einem älteren Gerücht basiert.

Im Frühjahr machte eine Meldung die Runde, dass Volkswagen eine Clubsport-Version mit 285 PS und Fake-Gangschaltung für den VW ID Polo GTI plant und das könnte hier zu sehen sein. Vielleicht ist sowas ja auch beim VW ID.3 GTI geplant?

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