Deadpool & Wolverine jetzt bei Disney+ verfügbar

Vor ein paar Tagen überraschte Disney, als man bekannt gab, dass es das noch nicht mit den Highlights für November bei Disney+ war, sondern noch ein großer Blockbuster in das Abo wandern wird. Deadpool & Wolverine ist jetzt verfügbar.

Ihr benötigt natürlich ein Abo bei Disney+, aber das sollte logisch sein. Der Film ist in jeder Abo-Stufe verfügbar, aber die Qualität unterscheidet sich. Deadpool 1 und 2 sind übrigens auch bei Disney+ im Abo enthalten (Empfehlung: Logan ebenfalls).

Aus zeitlichen Gründen (Säugling) war ich schon länger nicht mehr im Kino, diesen Film hätte ich sonst auf meiner Liste gehabt. Ich freue mich, wir haben ein Abo bei Disney+ und werden und Deadpool & Wolverine jetzt am Wochenende anschauen.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

