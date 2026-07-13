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Avengers 5: Marvel enthüllt erstes Material zum Film

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Während der Hype rund um Odyssey da ist und auch der dritte Teil von Dune das Interesse der Zuschauer geweckt hat, so hielt sich Marvel mit dem kommenden Avengers-Film, der auch noch in diesem Jahr startet, doch etwas zurück.

Vermutlich möchte man sich erst auf den neuen Spider-Man in ein paar Tagen fokussieren, danach startet das Marketing (ich vermute, dass es kurz nach der Comic-Con richtig losgeht). Aber wir haben ein erstes Bild der Marvel Studios:

Es ist noch nicht das Poster für Avengers: Doomsday, aber es ist ein Konzept für den Film und eine Vorlage, bei der Marvel die ganzen Helden zeigen möchte. Die Größe der Charaktere zeigt auch gut, wer in Avengers 5 im Mittelpunkt steht.

Ich war heute überrascht, wie wenig dieses Material die Runde machte, auch wenn es von einem Event in China stammt, aber der Hype rund um Marvel ist irgendwie vorbei. Nach Endgame hat Disney zu viele falsche Entscheidungen getroffen.

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Den heutigen Tipp der Woche gab es hier schon vor etwas mehr als einem Jahr, als ich die erste Staffel…

12. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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