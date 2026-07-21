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Decathlon führt Wero ein

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Der Sporthändler Decathlon führt die europäische Bezahlmethode Wero in seinem deutschen Onlineshop ein.

Ab dem 21. Juli 2026 können Kunden auf decathlon.de mit Wero bezahlen. Deutschland ist damit das erste Land innerhalb der Decathlon-Gruppe, das die neue Zahlungslösung einführt. Wero wurde von der European Payments Initiative entwickelt und ermöglicht Echtzeitüberweisungen direkt zwischen Bankkonten.

Nach Unternehmensangaben erfolgt die Zahlungsfreigabe direkt über die Banking-App des Kunden, etwa per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Eine zusätzliche App ist dafür nicht erforderlich.

Decathlon begründet die Einführung unter anderem mit dem Ausbau sicherer Zahlungsmöglichkeiten und der Unterstützung einer europäischen Zahlungslösung.

Decathlon startet Wero zunächst im deutschen Onlineshop

Laut Decathlon soll Wero nach dem Online-Start auch in den bundesweit mehr als 110 Filialen eingeführt werden. Die technische Anbindung der Kassensysteme werde bereits vorbereitet.

Obendrein ist für Oktober 2026 gemeinsam mit EPI eine sechswöchige Aktion geplant, bei der Käufer bei einer Zahlung mit Wero einen Gutschein über 10 Euro für den nächsten Einkauf erhalten sollen.

Wichtige Punkte:

  • Start von Wero auf decathlon.de am 21. Juli 2026
  • Deutschland übernimmt den gruppenweiten Auftakt
  • Bezahlung per Banking-App in Echtzeit
  • Ausweitung auf Filialen ist geplant

Ich finde die Einführung von Wero vor allem deshalb interessant, weil sie zeigt, dass europäische Zahlungsdienste zunehmend auch im großen Einzelhandel eingesetzt werden. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie schnell Händler und Kunden das Angebot im Alltag tatsächlich annehmen.

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Die Stadt Kassel integriert als erste deutsche Kommune die Bezahllösung Wero in ihre Parkautomaten. Autofahrer können Parkgebühren in Kassel künftig…

20. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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