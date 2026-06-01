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Der neue Apple TV ist „fertig“: Insider verrät Datum

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Ein neuer Apple TV steht seit Monaten im Raum, was auch einen guten Grund hat, so Mark Gurman von Bloomberg, denn dieser ist fertig. Mitarbeiter von Apple haben die neue Box schon seit Monaten an ihrem TV. Aber wo bleibt dieser dann endlich?

Apple hat sich dazu entschieden, dass man die neue Version von Siri abwartet, die im Rahmen der WWDC 2026 in einer Woche gezeigt wird und im Herbst startet.

Das bedeutet, dass wir den Apple TV, der dann erstmals die Apple Intelligence bekommt, im September sehen dürften. Es soll neue Hardware unter der Haube und womöglich eine etwas überarbeitete Fernbedienung in diesem Jahr geben.

Neben einem neuen Apple TV sei auch der neue HomePod mini fertig, aber auch hier gilt, dass Apple die neue Siri-Version abwarten wird. Beide könnten parallel starten.

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Nur noch wenige Tage bis zur WWDC 2026 und es deutet sich an, dass man, nach einem Jahr mit einer…

31. Mai 2026 | Jetzt lesen →
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