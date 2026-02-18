Mobilität

Der neue Cupra Born könnte günstiger werden

Autor-Bild
Von
|
Cupra Licht Tavscan Header

Cupra plant für 2026 endlich das lange geplante Facelift des Born und wird sowohl die Frontseite als auch die Rückseite optisch überarbeiten. Außerdem gibt es die neuen Dreiecks-Lichter, die man mittlerweile bei allen anderen Modellen findet.

Im Gespräch mit Auto Express hat Cupra-Chef Markus Haupt verraten, dass man mit dem neuen Born auch den Schritt zu einer Version mit LFP-Akku (Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator) gehen wird, um die Kosten etwas weiter zu senken.

Details stehen bisher noch aus, aber in China ging der VW-Konzern schon letztes Jahr diesen Schritt beim ID.3. Aktuell startet der Cupra Born bei 36.450 Euro, ein Preis von unter 35.000 Euro, vielleicht sogar nah an den 30.000 Euro, sollte also kein Problem sein. Falls Cupra das nicht als zusätzliche Gewinnmarge einbehält.

Toyota Sport Crossover Header

Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto

Der Toyota Yaris ist das meistverkaufte Auto von Toyota und mit der nächsten Generation, die laut Auto Express aber erst…

18. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Der neue Cupra Born könnte günstiger werden
Weitere Neuigkeiten
No Rest For The Wicked Header
No Rest for the Wicked läuft auch auf der Nintendo Switch 2
in Gaming
Polestar Detail Header
Polestar schließt Verbrenner weiterhin aus
in Mobilität
Toyota Sport Crossover Header
Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto
in Mobilität
fraenk Datenpolster ist Geschichte
in Provider | Update
HBO Max gratis dank PayPal
in News
Polestar kündigt „komplett neuen“ Polestar 2 für 2027 an
in Mobilität
Apple: Das iPad Pro wird vorerst kein großes Upgrade bekommen
in Tablets
Deutsche Bahn 2
IT-Chaos bei der Deutschen Bahn: Systeme nach DDoS-Angriff wieder online
in Mobilität
Ford Logo Header
Ford kündigt „neues Kapitel“ für Elektroautos an
in Mobilität
Dkb
Jetzt 100 Euro sichern: DKB startet Girokonto-Aktion
in Fintech