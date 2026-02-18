Der neue Cupra Born könnte günstiger werden

Cupra plant für 2026 endlich das lange geplante Facelift des Born und wird sowohl die Frontseite als auch die Rückseite optisch überarbeiten. Außerdem gibt es die neuen Dreiecks-Lichter, die man mittlerweile bei allen anderen Modellen findet.

Im Gespräch mit Auto Express hat Cupra-Chef Markus Haupt verraten, dass man mit dem neuen Born auch den Schritt zu einer Version mit LFP-Akku (Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator) gehen wird, um die Kosten etwas weiter zu senken.

Details stehen bisher noch aus, aber in China ging der VW-Konzern schon letztes Jahr diesen Schritt beim ID.3. Aktuell startet der Cupra Born bei 36.450 Euro, ein Preis von unter 35.000 Euro, vielleicht sogar nah an den 30.000 Euro, sollte also kein Problem sein. Falls Cupra das nicht als zusätzliche Gewinnmarge einbehält.