Hier sehen wir den neuen Cupra Born für 2026

Cupra wollte eigentlich schon 2024 ein Facelift für den Cupra Born auf den Markt bringen, aber entschied sich dann doch um. Zum einen, weil der Born gut läuft, und auf der anderen Seite wusste man sicher, dass VW an neuer Technik arbeitet.

Nächstes Jahr startet mit MEB+ eine Weiterentwicklung der MEB-Plattform und die wird ein ganz neuer VW ID.3 nutzen. Wir wissen, dass Cupra passend dazu einen neuen Born plant und dieser wurde jetzt erstmals als Erlkönig im Alltag gesichtet.

The 2027 Cupra Born VZ has been spied testing with a Tavascan-inspired front fascia. In addition, the hatchback will feature subtle upgrades to its cabin and could benefit from minor improvements in power and range. #Cupra #BornVZ #Born #BEVs #EVs #hothatches #hatchbacks pic.twitter.com/kAd3HiNLgC — GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) December 10, 2025

Es gibt hier eine neue Front und eine neue Heckansicht, die zum aktuellen Stil von Cupra passt, der Born hat immerhin noch die alte Optik der Marke. Wie gesagt, es war eigentlich vorgesehen, dass der Born die neue Optik schon 2024 bekommt.

Cupra dürfte dem neuen Born mehr Reichweite, mehr Leitung und einen frischen Innenraum spendieren, es ist mit einem recht großen Upgrade zu rechnen. Unklar ist, wann der neue Born kommt, ich tippe aber eher auf das zweite Halbjahr 2026.