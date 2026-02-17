Der neue Kia EV5 für 2026 wird ein großer Schritt

Kia startet zwar gerade erst mit dem EV5 bei uns durch, der Elektro-SUV ist aber in die Jahre gekommen, denn er wird schon seit 2023 in China verkauft. Daher steht ein Update des Elektroautos an, welches angeblich ein sehr großer Schritt wird.

Zum einen gibt es eine überarbeitete Optik, sprich ein optisches Facelift für den Kia EV5. Doch die viel wichtigeren Neuerungen findet man unter der Haube, denn man wechselt angeblich von 400 Volt zu 800 Volt. Und im Innenraum, auch dieser wird überarbeitet, ist die Basis das ganz neue Pleos OS (sprich Android Automotive).

Eine frische Optik, neue Extras, eine deutlich bessere Basis mit 800 Volt, die bisher erst ab dem EV6 genutzt wurde, und endlich eine moderne Software. Klingt so, als würde es sich durchaus lohnen, wenn man den neuen Kia EV5 noch abwartet.