Autos in Deutschland fahren mehr: Elektro-Pkw legen kräftig zu

Die Gesamtfahrleistung deutscher Kraftfahrzeuge ist 2025 um 0,7 Prozent auf 674,7 Milliarden Kilometer gestiegen.

Damit legte die Fahrleistung gegenüber 2024 mit 670,2 Milliarden Kilometern leicht zu. Pkw kamen laut Kraftfahrt-Bundesamt auf 562,3 Milliarden Kilometer und damit auf 83,3 Prozent der gesamten Strecke.

Elektroautos steigern ihre Fahrleistung deutlich

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Elektroautos. Ihre Jahresfahrleistung stieg gegenüber 2024 um 25,8 Prozent. Ein Elektro-Pkw fuhr 2025 im Durchschnitt 11.312 Kilometer. Benziner kamen dagegen nur auf 8.406 Kilometer.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Hybrid-Pkw ohne Stecker: +26,2 Prozent und durchschnittlich 13.526 km

Plug-in-Hybride: -4,9 Prozent auf durchschnittlich 13.575 km

Benziner: 47,4 Prozent der gesamten Pkw-Fahrleistung

Diesel-Pkw: 35,4 Prozent, Fahrleistung insgesamt -4,1 Prozent

Bei Lkw über 3,5 Tonnen sank die Fahrleistung um 3,3 Prozent auf 14,9 Milliarden Kilometer. Sattelzugmaschinen kamen trotz eines Rückgangs der Gesamtfahrleistung im Schnitt auf 67.479 Kilometer und damit auf den höchsten Wert aller betrachteten Fahrzeugarten.

Ich finde vor allem den Abstand zwischen Elektroautos und Benzinern bemerkenswert. Die Zahlen zeigen, dass Elektro-Pkw längst nicht nur als Zweitwagen mit geringer Laufleistung genutzt werden.

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