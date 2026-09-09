Volkswagen weiterhin vom Erfolg der günstigen Elektroautos überrascht

Volkswagen fährt die Produktionskapazitäten für die neue „Urban Car Family“ nun schneller hoch als ursprünglich geplant, wie die WAZ berichtet. Ein Sprecher von VW gab an, dass die Nachfrage nach den ersten Modellen überraschend hoch sei.

Diese Aussage gab es schon im Sommer, als man erst von knapp 50.000 und ein bisschen später von knapp 70.000 Bestellungen sprach. Und jetzt? Die Marken haben die Marke von 100.000 geknackt. Der Epic führt mit 35.000 Einheiten, der elektrische Polo kommt auf 30.000 Einheiten und der Raval ist auch weit oben.

Konkrete Zahlen haben wir nicht, einige sind vielleicht auch veraltet, ich kann mir hier kaum vorstellen, dass Cupra vor Volkswagen liegt. Aber ein Modell fehlt im Moment noch, denn der elektrische Cross wird ab Herbst das Quartett ergänzen.

Also, Krise im Konzern beseitigt? Nein, ganz und gar nicht. Zum einen sind das keine Modelle mit hoher Gewinnmarge, vor allem jetzt im ersten Jahr, und man muss wohl knapp 300.000 pro Jahr erreichen, damit diese „Familie“ sich rechnet.

Wir haben also ein Drittel erreicht, wobei ich davon ausgehe, dass man 2027 locker die 200.000 knacken wird, denn die wirklich günstigen Versionen (die dann aber noch weniger Geld einbringen) folgen erst noch. Mal schauen, wann wir die Marke von 300.000 knacken werden, aber in den 2030ern kommen ja noch mehr Modelle.

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