Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein

Die Deutsche Bahn führt mit dem Flexpreis Young einen rabattierten Flexpreis für 15- bis 26-Jährige ein. Laut Unternehmensangaben liegt der Preis 20 Prozent unter dem regulären Flexpreis und ist mit BahnCard-Rabatten kombinierbar.

Der Flexpreis Young ist vom 15. September bis 14. Oktober buchbar und gilt für Reisen bis zum 13. Dezember 2025. Das Ticket bietet die üblichen Flexpreis-Vorteile ohne Zugbindung für ICE- und Intercity-Züge sowie eine kostenfreie Stornierung bis einen Tag vor dem ersten Geltungstag.

Flexpreis Young: Konditionen, Zeitraum, Rabatte

Nach DB-Angaben erhalten Inhaber der My BahnCard 25 zusätzlich 25 Prozent Rabatt auf den Flexpreis Young. Mit der My BahnCard 50 sind 50 Prozent zusätzlicher Rabatt möglich und diese ist bis 13. Dezember zum Aktionspreis von 49,99 Euro in der 2. Klasse erhältlich (statt 79,90 Euro). Die Buchung erfolgt online und die App DB Navigator, wobei die Altersgruppe „15-26“ auszuwählen ist.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Reisende zwischen 15 und 26 Jahren. Im Buchungsprozess werden neben dem Flexpreis Young auch Spar- und Super Sparpreis Young angezeigt, sofern verfügbar. Weitere Informationen stellt die DB online bereit.

BahnCard-Aktionen nicht vergessen

Bis Ende September läuft noch eine weitere BahnCard-Aktion. So kann man einen Mitreisenden zu den gleichen Konditionen mitnehmen. Das bedeutet, beide Reisenden erhalten 50 Prozent Rabatt auf den regulären Flexpreis und 25 Prozent auf Sparpreise. Und bis Ende des Jahres gibt es auch noch eine interessante Probe BahnCard Aktion.

