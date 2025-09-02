Probe BahnCard schon ab 9,99 € – Bahn startet neue Rabattaktion

Die Deutsche Bahn bietet ab dem 2. September 2025 erneut ein Probe-BahnCard-Angebot an. Die Aktion läuft bis zum 30. September und umfasst die Probe BahnCard 25 und 50 zu reduzierten Preisen.

Kunden können die Probe BahnCard 25 ab 9,99 Euro (2. Klasse) bzw. 19,99 Euro (1. Klasse) erwerben. Die Probe BahnCard 50 kostet 39,99 Euro in der 2. Klasse und 79,99 Euro in der 1. Klasse.

Nach Angaben der Deutschen Bahn lassen sich damit für drei Monate bis zu 50 Prozent auf Flex- und Sparangebote im Fernverkehr sparen, ausgenommen ist das City-Ticket. Die Karten sind online, in der DB Navigator App sowie in Reisezentren und DB Agenturen erhältlich.

Bahncard Lockaktion zum Rabattpreis

Die Laufzeit beträgt wie gesagt drei Monate. Wer nicht spätestens vier Wochen vor Ablauf kündigt, verlängert automatisch in ein reguläres Jahresabonnement mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Für den Kauf gilt die reguläre Vorkaufsfrist von 180 Tagen.

Klingt für mich nach einer klassischen „Lockaktion“ – günstig ausprobieren und wenn man nicht aktiv kündigt, läuft ein teures Jahresabo weiter. Wer ohnehin viel mit der Bahn fährt, kann es sich anschauen, aber man sollte die Kündigungsfrist unbedingt im Blick behalten.

Zur Probe-BahnCard-Aktion →

Bis Ende September läuft noch eine weitere BahnCard-Aktion. So kann man einen Mitreisenden zu den gleichen Konditionen mitnehmen. Das bedeutet, beide Reisenden erhalten 50 Prozent Rabatt auf den regulären Flexpreis und 25 Prozent auf Sparpreise.

