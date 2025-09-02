Mobilität

Probe BahnCard schon ab 9,99 € – Bahn startet neue Rabattaktion

Autor-Bild
Von
|
Ice 4 Baureihe 412
ICE 4 - Baureihe 412 - Details

Die Deutsche Bahn bietet ab dem 2. September 2025 erneut ein Probe-BahnCard-Angebot an. Die Aktion läuft bis zum 30. September und umfasst die Probe BahnCard 25 und 50 zu reduzierten Preisen.

Kunden können die Probe BahnCard 25 ab 9,99 Euro (2. Klasse) bzw. 19,99 Euro (1. Klasse) erwerben. Die Probe BahnCard 50 kostet 39,99 Euro in der 2. Klasse und 79,99 Euro in der 1. Klasse.

Nach Angaben der Deutschen Bahn lassen sich damit für drei Monate bis zu 50 Prozent auf Flex- und Sparangebote im Fernverkehr sparen, ausgenommen ist das City-Ticket. Die Karten sind online, in der DB Navigator App sowie in Reisezentren und DB Agenturen erhältlich.

Bahncard Lockaktion zum Rabattpreis

Die Laufzeit beträgt wie gesagt drei Monate. Wer nicht spätestens vier Wochen vor Ablauf kündigt, verlängert automatisch in ein reguläres Jahresabonnement mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Für den Kauf gilt die reguläre Vorkaufsfrist von 180 Tagen.

Klingt für mich nach einer klassischen „Lockaktion“ – günstig ausprobieren und wenn man nicht aktiv kündigt, läuft ein teures Jahresabo weiter. Wer ohnehin viel mit der Bahn fährt, kann es sich anschauen, aber man sollte die Kündigungsfrist unbedingt im Blick behalten.

Zur Probe-BahnCard-Aktion →

Bis Ende September läuft noch eine weitere BahnCard-Aktion. So kann man einen Mitreisenden zu den gleichen Konditionen mitnehmen. Das bedeutet, beide Reisenden erhalten 50 Prozent Rabatt auf den regulären Flexpreis und 25 Prozent auf Sparpreise.

N26 Sim

N26 senkt Preise für Mobilfunktarife

N26 hat die Preise für seine Mobilfunktarife gesenkt. Kunden können ab sofort ab 9,99 Euro monatlich in Deutschland mit 5G…

2. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Probe BahnCard schon ab 9,99 € – Bahn startet neue Rabattaktion
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 9a Hand
Google Pixel 10: Neues Basismodell für 2026 sorgt schon für Kritik
in Smartphones
N26 Sim
N26 senkt Preise für Mobilfunktarife
in Fintech
Rayman Header
Rayman kommt zurück (aber es dauert noch)
in Gaming
Apple Airpods Header
Apple AirPods 3 kommen: Das sind die drei großen Neuerungen
in Audio
Smart #2 kommt und kehrt zurück zu den Wurzeln
in Mobilität
Hyundai Ioniq 3 kommt: Das „günstige“ Elektroauto macht sich bereit
in Mobilität
Nintendo spendiert der Switch 2 ein Update
in Firmware und OS
Apple iPhone 17 Pro: Kommt endlich eine lang erwartete Funktion?
in Smartphones
The Last Of Us Part 1 Und 2
PlayStation: Sony spricht über aktuelle Fehler und die Zukunft
in Gaming
Neue Bilder zeigen „einen echten Volkswagen“
in Mobilität