Deutsche Bahn startet BahnCard-Aktion zu Ostern

Die Deutsche Bahn startet zu Ostern eine zeitlich begrenzte Aktion für günstigere BahnCards und gibt Hinweise zur Auslastung.

Die BahnCard 50 ist laut Unternehmensangaben vom 1. April bis 31. Juli zu reduzierten Preisen erhältlich. In der 2. Klasse kostet sie 199 Euro statt 244 Euro, in der 1. Klasse 429 Euro statt 492 Euro. Die Karte ermöglicht 50 Prozent Rabatt auf Flexpreise und 25 Prozent auf Sparpreise. Erstmals profitieren neben Neukunden auch Bestandskunden, deren Abonnement im Aktionszeitraum verlängert wird.

Auch die Senioren BahnCard 50 für Personen ab 65 Jahren sowie die My BahnCard 50 für Reisende unter 27 Jahren werden im Aktionszeitraum vergünstigt angeboten. Zusätzlich gibt es eine Senioren BahnCard Plus gegen Aufpreis, die laut Deutscher Bahn ein Jahr lang BahnBonus-Statusvorteile wie Lounge-Zugang und weitere Extras umfasst.

BahnCard-Angebote und Reisetipps zu Ostern im Überblick

Wichtige Punkte zur Aktion:

Aktionszeitraum vom 1. April bis 31. Juli

Rabatte auf BahnCard 50 in beiden Klassen

Sonderkonditionen für junge und ältere Reisende

Zusatzoption mit BahnBonus-Vorteilen verfügbar

Rund um die Osterfeiertage rechnet die Deutsche Bahn mit einer hohen Auslastung, insbesondere an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag. Weniger frequentierte Verbindungen finden sich laut Unternehmensangaben eher am Karsamstag, Ostersonntag oder in den Abendstunden. Reisenden ohne Zugbindung wird empfohlen, vorab die Auslastungsanzeige zu prüfen und eine Sitzplatzreservierung vorzunehmen.

Ich halte die Aktion für nachvollziehbar, weil sie gezielt Nachfrage in stark frequentierten Zeiten steuern soll. Gleichzeitig zeigt sich, dass Reisen rund um Feiertage weiterhin planungsintensiv bleibt und spontane Fahrten zunehmend schwieriger werden.

Zu den BahnCard-Aktionen →

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