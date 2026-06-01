Toyota drückt bei Elektroautos auf die Bremse

Toyota ist als Marktführer (mit Blick auf Verkaufszahlen) weit abgeschlagen bei den vollelektrischen Modellen, kündigte aber vor etwa zwei Jahren eine Aufholjagd an.

Von dieser haben wir bisher noch gar nicht so viel gesehen, was so bleiben könnte, denn Toyota drückt hier auf die Bremse. Ein wichtiges Projekt für die Luxusmarke Lexus, der 2023 als Konzept vorgestellte „LF-ZC“, wurde jetzt doch einkassiert.

Er sollte neue Technologien bei Toyota einführen, wie 1.000 km Reichweite bei einer unter 5 Meter langen Limousine oder Gigacasting in der Produktion. Toyota hält auch daran fest, aber noch nicht Mitte 2026, wann die Serienversion kommen sollte.

Zu dieser Entscheidung sei man nach einer „unternehmensweiten Überprüfung der Fahrzeugentwicklungsprojekte“ gekommen, so Toyota. Man glaubt also weiterhin nicht voll an Elektroautos und setzt auf Verbrenner. Mit dieser Entscheidung ist man im Moment allerdings nicht alleine, viele „alte“ Marken ziehen sich etwas zurück.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗